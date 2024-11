Camerata Musicale Barese, “Il Golfo Magico ovvero Mozart e Napoli"

“Il Golfo Magico ovvero Mozart e Napoli”. Si intitola così il quinto appuntamento con la concertistica dell’83ª Stagione della Camerata Musicale Barese, in scena lunedì 25 novembre, alle ore 20.30, al Teatro Piccinni di Bari.

Lo spettacolo, che avrà come protagonisti d’eccezione il pianista Ramin Bahrami, il Solis String Quartet e l’attore Paolo Cresta, intreccia sapientemente musica e narrazione per raccontare il vivace e complesso rapporto tra Wolfgang Amadeus Mozart e la città di Napoli, attraverso un viaggio affascinante che unisce storia e arte.





Il genio di Salisburgo, durante i suoi viaggi, visitò la storica Parthenope nel 1770, a soli quattordici anni, insieme al padre Leopold. Questo soggiorno nella città dei quattro conservatori, capitale europea della musica, segnò profondamente il giovane compositore, lasciando tracce indelebili nella sua memoria e nella sua musica.

Una città che ha da sempre affascinato e forse diviso l’opinione pubblica intrisa così come la conosciamo di mistero, contraddizioni e maestosità. Le parole dello stesso Mozart, che affermava: "Con un’opera a Napoli ci si fa più onore e credito che non dando cento concerti in Germania", testimoniano l'importanza che egli attribuiva a questo luogo così fertile per la sua crescita artistica.

Lo spettacolo, scritto da Stefano Valanzuolo - importante critico musicale napoletano - e interpretato dalla voce narrante di Paolo Cresta - attore e regista, che ha lavorato in teatro con artisti di spicco e incide audiolibri per la Emons, oltre a insegnare recitazione a Napoli - racconta la frenetica avventura napoletana di Mozart e il rapporto profondo, a tratti malinconico, che il compositore salisburghese ebbe con la città.





Ad arricchire la narrazione, musiche di Mozart e di altri grandi compositori legati alla storia di Napoli, come Cimarosa, Martucci, Prokofiev, Saint-Saëns e Scarlatti, eseguita dal Solis String Quartet e dal pianista Ramin Bahrami. Le trascrizioni e rielaborazioni musicali sono a cura di Antonio Di Francia e Vincenzo Di Donna, membri del Solis String Quartet, ensemble nato nel 1991 e riconosciuto a livello internazionale per lo stile, il talento e il raffinato gusto artistico.

Nato dall’incontro sul suolo partenopeo di quattro musicisti, compositori e arrangiatori, Vincenzo Di Donna e Luigi De Maio ai violini, Gerardo Morrone alla viola, Antonio Di Francia al violoncello, il quartetto si contraddistingue per la spiccata capacità di mescolare la tradizione classica con jazz, world music, pop e musica contemporanea.

Col quartetto sul palco, un pianista che non ha bisogno di presentazioni: Ramin Bahrami, ormai considerato internazionalmente tra i più interessanti interpreti bachiani. La ricerca interpretativa del pianista iraniano è rivolta alla monumentale produzione tastieristica di J. S. Bach, che affronta con il rispetto e la sensibilità cosmopolita della quale è intrisa la sua cultura e la sua formazione. Le influenze tedesche, russe, turche e naturalmente persiane, che hanno caratterizzato la sua infanzia, gli permettono di accostarsi alla musica di Bach esaltandone il senso di universalità che la caratterizza.





Il Golfo Magico ovvero Mozart e Napoli sarà un ritratto suggestivo e inedito dell’energia “vulcanica” della città di Napoli e del suo legame con il genio creativo di Mozart, un’occasione per rivivere la Napoli del XVIII secolo attraverso la lente dell'arte e della musica.

L’83ª stagione della Camerata è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, del Comune di Bari e sostenuta da quattro realtà imprenditoriali del territorio attraverso l’Art Bonus: Garofoli Spa, Studio Legale Verile, Gruppo Salatto e Levante Logistica srl. Lo spettacolo rientra nei Grandi Eventi regionali ed è cofinanziato da Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione. POC Puglia 2014-2020 Asse VI, Azione 6.8.





Biglietti in vendita da € 15 a € 33 presso la sede della Camerata in Via Sparano 141, Bari (dal lunedì al venerdì mattina e pomeriggio, sabato solo mattina), anche con Carte Culture e Carta Docente, e online sui siti web ufficiali www.cameratamusicalebarese.it e www.webtic.it.

Per tutti gli studenti delle scuole di Bari (scuole medie, licei, università e conservatorio) il biglietto ha il costo di € 5.

Ulteriori informazioni su condizioni di vendita e prezzi ridotti presso la Camerata Musicale Barese (Tel. 080.5211908).

In vendita anche gli abbonamenti, con le varie formule: Intera Stagione (14 spettacoli) da € 70 a € 350, Solo Musica (10 spettacoli) da € 157 a € 214, "Notti di Stelle" (2 eventi) da € 30 a € 60.

