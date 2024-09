Camerata Musicale Barese, 'Puccini, Puccini' con Toni Servillo

La Camerata Musicale Barese conquista la scena inaugurando l’avvio della sua 83ª stagione con “Puccini, Puccini, che cosa vuoi da me?”, un interrogativo che è anche centro di gravità di un evento straordinario e di un cast d’eccezione, in occasione del centenario dalla scomparsa di Giacomo Puccini (1924 – 2024).





Reduce da un tour di successo in tutta Italia, con quattro serate sold out allo Strehler di Milano e una all’interno di MITO al Lingotto di Torino, oltre che date a Palermo e Torre del Lago, lo spettacolo giunge a Bari in esclusiva regionale per celebrare l’immortale opera del grande compositore lucchese, venerdì 27 settembre alle ore 20.30, nella sontuosa cornice del Teatro Petruzzelli.

I riflettori si accenderanno sul protagonista della serata Toni Servillo, maestro indiscusso di cinema e teatro, in un melologo dal testo vivace e ironico, ideato dallo scrittore napoletano Giuseppe Montesano. Accanto a Servillo, il soprano Maria Tomassi e il tenore Max Jota, stelle del panorama lirico internazionale, accompagnati dall’Orchestra della Magna Grecia, sotto la direzione dell’esperta bacchetta di Gianna Fratta.





Giacomo Puccini, simbolo del teatro musicale italiano, sarà al centro di una carrellata di arie e duetti tra le pagine più celebri del suo vasto repertorio; tra queste “E lucevan le stelle”, “Sì, mi chiamano Mimì”, “Che gelida manina”, “Tu, tu, piccolo Iddio” e tante altre. La regia immaginaria di Giuseppe Montesano e l’interpretazione intensa e sorniona di Toni Servillo cattureranno il pubblico attraverso le melodie inconfondibili di Puccini.

Servillo vestirà i panni di un dandy raffinato, inizialmente scettico verso la musica pucciniana, ma conquistato da una giovane donna che lo introdurrà al mondo romantico e struggente di Puccini. Da La Bohème a Tosca, passando per Madama Butterfly e Manon Lescaut, le meravigliose voci di Maria Tomassi e Max Jota si uniranno alle trame sonore dell’Orchestra della Magna Grecia, tessendo un dialogo in perfetto equilibrio tra musica e parole che culminerà in una riflessione profonda sul valore universale della musica di Puccini.





La direzione esperta di Gianna Fratta, che ha diretto con successo le opere del compositore lucchese in Italia e all’estero, con la sua sensibilità e precisione, renderà il rapporto tra musica e testo un’armoniosa fusione di emozioni e contraddizioni. L’evento sarà una vera e propria celebrazione dell’arte, dove le iniziali diffidenze del protagonista si trasformeranno in un’accettazione gioiosa e consapevole della bellezza intramontabile della musica di Puccini.

L’omaggio a Giacomo Puccini, in occasione del centenario della sua morte, rappresenta per la Camerata Musicale Barese il momento d’apertura di una stagione che continuerà fino al 27 maggio con 20 appuntamenti di altissimo profilo artistico e culturale e con i più grandi protagonisti della scena internazionale.





L’83ª stagione della Camerata è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, del Comune di Bari e sostenuta da quattro realtà imprenditoriali del territorio attraverso l’Art Bonus: Garofoli Spa, Studio Legale Verile, Gruppo Salatto e Levante Logistica srl.

Lo spettacolo rientra nei Grandi Eventi ed è cofinanziato da Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione. POC Puglia 2014-2020 Asse VI, Azione 6.8. Lo spettacolo è inoltre sostenuto dalla Camera di Commercio di Bari.





Biglietti in vendita da € 15 a € 44 presso la sede della Camerata in Via Sparano 141, Bari (dal lunedì al venerdì mattina e pomeriggio, sabato solo mattina), presso il botteghino del Petruzzelli il giorno dell’evento dalle ore 19 e online sui siti web ufficiali www.cameratamusicalebarese.it e www.webtic.it, anche con Carte Culture e Carta Docente. Ulteriori informazioni su condizioni di vendita e prezzi ridotti presso la Camerata Musicale Barese (Tel. 080.5211908).





In vendita anche gli abbonamenti, con le varie formule: Intera Stagione (20 spettacoli) da € 100 a € 500, Solo Musica (14 spettacoli) da € 220 a € 300, "Notti di Stelle" (4 eventi) da € 60 a € 120.

