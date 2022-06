Campionati Italiani Ciclismo su Strada in Puglia: vince Filippo Zani

Filippo Zana, 23enne vicentino di Thiene della Bardiani SF, ha vinto la prova in linea su strada dei Campionati italiani di Ciclismo, svoltasi da Castellaneta Marina /Ta) ad Alberobello (Ba), lungo 237 km.

Zana si è imposto in uno sprint di un gruppetto di quattro fuggitivi presentatisi sul traguardo. Al secondo posto Lorenzo Rota, terzo Samuele Battistella, quarto Andrea Piccolo.

"Non ci credo ancora, ho vinto il campionato italiano, grazie a tutta la squadra", ha dichiarato con la voce soffocata dalle lacrime, il neocampione d'Italia di ciclismo Filippo Zana, dai microfoni di RaiSport, prima di salire sul podio e vestire la maglia tricolore.

"Che cosa sarà questa casacca per me? - ha aggiunto il campione vicentino - non lo so, ancora non ci posso credere. La mia oggi era la squadra più numerosa, perché la Bardiani è quella che ha più corridori italiani, e allora dovevamo provare qualcosa. Poi io sono riuscito a entrare nella fuga giusta, oggi è andato tutto in modo perfetto".

Professionista dal 2020, prima di oggi Zana aveva vinto il giro della Repubblica Ceca l'anno scorso e l'Adriatica-Ionica quest'anno.

Alla gara ha partecipato anche Vincenzo Nibali, due volte vincitore del Giro d'Italia, vincitore del Tour de France e della Vuelta di Spagna, che, un mese fa, ha annunciato il suo ritiro dalle corse al termine della stagione. Insieme a circa 160 professionisti che sono partiti da Castellaneta, in provincia di Taranto, per arrivare ad Alberobello, in provincia di Bari.

In Puglia il Campionato Italiano di Ciclismo su Strada dei professionisti è andato in scena nella terra dei Trulli e delle Gravine, rientrando nell’accordo pubblico tra la Regione Puglia, l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione e il Comune di Noci (capofila del Comitato organizzatore), con la regia tecnica della società sportiva GS Emilia.

Una gara ciclistica di 237 chilometri che ha attraverato i comuni di Castellaneta, Ginosa, Laterza, Palagianello, Mottola, Noci e Alberobello ed è stata trasmessa in tv su RaiSport.

Ai nastri di partenza tanti big del ciclismo italiano come Vincenzo Nibali (Astana), Giacomo Nizzolo (Isreal Premier Tech), Andrea Vendrame (Ag2r Citroen), il campione olimpico su pista Simone Consonni (Cofidis), Elia Viviani (Team Ineos), Domenico Pozzovivo (Intermarché-Wanty- Gobert), Davide Ballerini, Mattia Cattaneo e Fausto Masnada (Quick Step Alpha Vinyl), Matteo Sobrero (Team BikeExchange-Jayco), Giulio Ciccone, Filippo Baroncini e Antonio Tiberi (Trek Segafredo), Matteo Trentin, Davide Formolo e Alessandro Covi (Uae Team Emirates), Stefano Oldani (Alpecin-Fenix) e molti altri. 130 in tutto gli iscritti.

“La Puglia protagonista di una competizione sportiva di alto livello - ha detto l’assessore al Turismo della Regione Puglia - la cornice del campionato ciclistico professionisti, che siamo onorati di ospitare nella terra dei Trulli e delle Gravine, è quella di territori unici per il loro patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. Come Regione Puglia non potevamo che collaborare con i comuni e le associazioni coinvolte per valorizzare questa iniziativa in cui gareggeranno i grandi nomi del ciclismo italiano".

"Ancora un'occasione per portare in primo piano le bellezze della nostra regione: ogni singolo chilometro rappresenta un pezzo di identità della Puglia e della naturale vocazione pugliese all’accoglienza e all’ospitalità. Si tratta anche dell’opportunità - ha chiosato l’Assessore - di coinvolgere le comunità e ribadire insieme l’importanza dello sport e di quelle esperienze che continueranno a caratterizzare un’offerta turistica bike friendly e sempre più attenta all’ambiente”.

"Un grande evento sportivo - ha commentato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - che ha visto tanti pugliesi e turisti sulle strade a seguire la gara. Con le nostre bellezze in diretta nazionale. L’evento è stato promosso dai Comuni coinvolti, con il supporto di Regione Pugliae Puglia 365".

“La presenza di Vincenzo Nibali, uno dei più grandi ciclisti di sempre, al suo passo d’addio all’agonismo, ha regalato alla competizione un elemento di attrazione popolare in più, capace di lasciare una traccia che spingerà sicuramente tante persone, di ogni età, a inforcare una bicicletta e a ripetere l’esperienza da tutti vissuta con grande emozione", ha ripetuto il Vicepresidente della Regione Puglia e Assessore allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese, sottolineando che “Realizzare eventi sportivi di elevata qualità, per attrarre turisti e investimenti, e mettere al centro lo sport come volano di sviluppo e promozione del territorio e del turismo sportivo, sono punti strategici inclusi nel Programma Operativo Sport 2022, da poco approvato, nell’ambito delle Linee guida che orienteranno il triennio delle politiche regionali”.

“La Puglia ha un cuore verde, abitato da un popolo operoso di agricoltori e allevatori che sono i custodi della Terra delle Gravine nel tarantino e dei trulli nell’area metropolitana di Bari - ha sottolineato Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione - tanta bellezza, fra boschi e masserie, trulli e muretti a secco, ha valorizzato il Campionato Italiano di Ciclismo su strada per professionisti. Lo sport agonistico resta un’opportunità per rilanciare la vocazione al cicloturismo della Puglia, nonché del palcoscenico naturale per gli sport all’aria aperta che il nostro territorio può offrire”.

Sull’evento è intervenuto anche il sindaco di Noci, Domenico Nisi, che ha sottolineato quanto “Il turismo sportivo sia un settore sul quale puntare perché sostenibile, capace di generare nuova economia e di promuovere sani principi”, ringraziando l'Assessore al Turismo, l'Assessore allo Sport, il direttore del Dipartimento Turismo e Cultura Aldo Patruno, il direttore del Dipartimento Pugliapromozione Luca Scandale, e il vicecapo di gabinetto del Presidente, Domenico De Santis, per il coordinamento istituzionale, nonché GS Emilia e tutto lo staff organizzativo.

Sono stati pezzi in ceramica dell'artigianato di Laterza (Ta) i premi in omaggio ai vincitori della competizione ciclistica, tra questi l’alberello in maiolica di Laterza, insieme ad altri due manufatti artigianali, presentati dal presidente dell’associazione laertina ‘La Peonia’, Leonardo Marilli.

