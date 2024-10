Canada - Italy Business Forum sull'Intelligenza Artificiale e non solo

La Regione Puglia vola in Canada con le sue startup che si distinguono per l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nei loro settori di interesse, dalla medicina alla sostenibilità ambientale alla biodiversità.

L’occasione è il Canada-Italy Business Forum on Artificial Intelligence che si terrà a Montréal dal 28 al 31 ottobre 2024. Si tratta di un evento di grande respiro internazionale, promosso dall'ICE Agenzia e dalla Camera di Commercio Italiana in Canada, finalizzato ad esplorare come l'intelligenza artificiale possa contribuire al miglioramento del benessere in diversi settori, tra cui la produttività aziendale sostenibile, la resilienza dei territori, la salute pubblica e la sicurezza dei servizi per i cittadini.





La delegazione della Regione Puglia (sezione Crescita digitale e sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese del Dipartimento Sviluppo Economico) guidata dal dirigente alla Crescita digitale Vito Bavaro, parteciperà all’iniziativa, giunta alla sesta edizione e dedicata quest’anno al tema del benessere (well-being) con quattro startup innovative per promuovere e valorizzare l’eccellenza dell’innovazione pugliese e favorire nuove opportunità di collaborazione alle imprese presenti.

Oltre alla delegazione della Regione Puglia sarà presente la Casa delle Tecnologie Emergenti (CTE) Calliope di Taranto. La CTE è un HUB dell’innovazione in cui competenze e tecnologie di ultima generazione si fondono per dare luogo ad un programma di ricerca transnazionale in ambito One Health. Il Progetto, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made In Italy e dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, si focalizza sulla creazione di una piattaforma tecnologica utile ad acquisire dati e informazioni inerenti agli agenti ambientali, chimici e fisici, con l'obiettivo di meglio comprendere le relazioni tra le condizioni ambientali e la salute dell'essere umano.

ALESSANDRO DELLI NOCI ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO REGIONE PUGLIA

“L’area metropolitana di Montreal - ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci – è uno dei luoghi più importanti a livello mondiale per lo sviluppo delle tecnologie legate ai big data e all’intelligenza artificiale, dove è possibile trovare una grande concentrazione di ricercatori, innovativi centri di ricerca e sviluppo e un sistema integrato di piccole e medie imprese e start-up insieme a grandi player mondiali che hanno scelto l’ecosistema montrealese per le proprie strategie di sviluppo sull’Intelligenza artificiale, come Google, Facebook, Microsoft. Anche per questa ragione è importante esserci e, attraverso sessioni tematici, B2B, visite aziendali e incontri di networking offrire al nostro sistema dell’innovazione l’opportunità di rafforzare il proprionetwork internazionale, approfondire temi strategici legati all'IA e accedere al mercato canadese tramite partnership con incubatori e acceleratori locali”.

Della delegazione imprenditoriale pugliese fanno parte Limitless Srl Società Benefit, impegnata nello sviluppo di dispositivi medici ergonomici brevettati, volti a migliorare il comfort e la sicurezza delle persone disabili; Befreest Srlche propone l'ecosistema Nose4.0 per monitorare la qualità dell'aria e prevedere rischi per la salute, utilizzando tecnologie IoT e modelli PaaS per sostenibilità ambientale; Fore Srl che utilizza algoritmi di IA per elaborare e ottimizzare i dati relativi alle reti idriche e ai corpi idrici, contribuendo alla gestione sostenibile dell'acqua; Tilebytessrl che sviluppa sistemi di gestione dati real-time per proteggere la biodiversità, utilizzando sensoristica, big data e supporto AI/ML.

Al Forum parteciperanno, sempre nell’ambito della delegazione regionale, due European Digital Innovation Hubs (EDIH) presenti nella nostra regione: DANTE - Digital Solutions for a Healthy, Active and Smart Life, hubdigitale che promuove soluzioni per la salute e il benessere tramite tecnologie digitali e Ap-EDIH focalizzato sul supporto all'innovazione digitale per le PMI e gli enti pubblici.

