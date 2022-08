Cannole (Le), Festa della Municeddha promozione del Salento

di Tiziana Protopapa

Diversi studi hanno esaminato il caso di Festa della Municeddha e il circolo virtuoso che la festa ha prodotto sul territorio. Non ultima, una ricerca che sta conducendo dal 2017 Giuseppe Attanasi, Professore Ordinario di Economia Politica presso la Sapienza – Università di Roma, che ha come obiettivo la misurazione dell’impatto socio-economico della sagra più grande del Salento sul turismo culturale della provincia di Lecce.

Il caso di Cannole e di Festa della Municeddha - Altre ricerche hanno analizzato in chiave sociologica il fenomeno turistico di Cannole e del circolo virtuoso che Festa della Municeddha, una sagra popolare a tutti gli effetti, ha saputo creare. Ci si è trovati, anche in questo caso, davanti ad un processo di sviluppo di notevole interesse economico e antropologico.

Lo studio del caso di Cannole e della Festa della Municeddha è determinante per individuare le dinamiche di un cambiamento che molti piccoli e grandi comuni auspicano ma che non sempre si realizza. L’intento è, indubbiamente, quello di comprendere come si sia generato il cambiamento e individuare gli effetti che esso ha avuto sulla comunità locale e sul territorio.

Interpretare il nuovo assetto economico e sociale che Cannole ha assunto è un percorso necessario per tentare di fornire una chiave di lettura nuova, non solo a chi studia il fenomeno turistico nelle sue evoluzioni, ma anche a coloro i quali hanno realizzato il cambiamento senza, probabilmente, averne l’esatta percezione.

Gli elementi storici che fanno da sponda all’analisi etnografica aiutano a verificare le tradizioni filtrate dal passato. È emerso, così, l’apporto fondamentale della Pro Loco Cerceto, le cui attività hanno mirato, fin dal principio, al recupero delle tradizioni locali e all’incentivazione alla socializzazione. L’evento creato dalla Pro Loco, che ha attivato questo processo e divenuto, poi, un autentico motore di sviluppo per il territorio, è la Festa della Municeddha.

Cannole, meta turistica - Analizzando il contesto di Cannole si può senza dubbio dire che la Pro Loco Cerceto, grazie alla Festa della Municeddha, ha realizzato un piccolo miracolo socio-economico che si è concretizzato nello slancio imprenditoriale del paese.

L’impatto economico delle attività di promozione della Pro Loco Cerceto ha assunto un valore importante soprattutto in relazione all’offerta turistica, poco significativa fino al 2008, proprio dal punto di vista delle strutture ricettive. Nel 2005, difatti, le attività turistiche erano inesistenti mentre già nel 2008 si registravano arrivi per 747 unità e 2762 presenze.

L’impatto socio-economico di Festa della Municeddha sul turismo culturale - Le ricadute sul turismo culturale della Provincia di Lecce della Festa della Municeddha sono, di fatto, state documentate nel triennio 2017-2019 da una ricerca sul campo condotta Giuseppe Attanasi, ricerca che l’Associazione Pro Loco Cerceto finanzia con risorse proprie e che è in corso anche nell'edizione 2022 di Festa della Municeddha.

Tale ricerca ha fatto emergere per gli anni 2017-2019 non solo il capitale sociale territoriale che la Festa alimenta ma anche e soprattutto l’attrazione turistica e l’impatto mediatico dell’evento fuori dai confini salentini, tramite l’individuazione della percentuale dei turisti che, come testimoniano le 1500 interviste svolte nelle ultime tre edizioni, scelgono di trascorrere le proprie vacanze in Salento proprio in funzione della partecipazione alla Festa della Municeddha.

Giuseppe Attanasi ha più volte sottolineato come la presenza di eventi tradizionali quali la Festa della Municeddha rappresenti per il Salento e per la Puglia un vantaggio comparato rispetto ad altre mete del Sud Italia - ugualmente attrattive dal punto di vista paesaggistico ed artistico - ma percepite dal turista come meno caratteristiche dal punto di vista della cultura e delle tradizioni da “assaporare” durante la vacanza.