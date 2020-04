Capone: 'Far fronte alle emergenze: sostenendo investimenti e occupazione'

A chiusura di una Giunta regionale in video-conferenza, nella quale sono stati adottati alcuni importanti provvedimenti, l'assessore all'Industria della Cultura e del Turismo, Loredana Capone, comunica in sintesi alcune anticipazioni (le delibere devono ancora essere pubblicate).

"Sono atti che provano a dare alcune risposte concrete all' emergenza che stiamo vivendo - ha tenuto a precisare l'Assessore regionale - in un momento in cui cittadini, famiglie e imprese stanno vivendo la più grave crisi che mai abbiamo conosciuto. Seguiranno nelle prossime giunte gli altri provvedimenti, riguardanti lo sviluppo economico, il turismo e la cultura, che ora sono all’esame del partenariato".

Si segnala anzitutto:

- il provvedimento con cui recependo le decisioni della Commissione Europea, che consentono la utilizzazione dei Fondi POR FESR/FSE, decidiamo di approntare il piano regionale per interventi a sostegno degli investimenti e della occupazione, per far fronte alla crisi economica in atto.

- poi due distinte delibere che finanziano interventi di sostegno ai settori delle filiere latteario casearia e florovivaistica, risperttivamente con risorse di 1 milione e 2 milioni di euro. - la Delibera di approvazione del piano regionale per la non autosufficienza 2019/2021 che prevede il finanziamento degli ambiti sociali di zona ed altri progetti in favore delle persone non autosufficienti, per un importo complessivo di 37 milioni di euro, con l’assegnazione agli ambiti sociali territoriali di risorse pari a 10 milioni e 907 mila euro per la realizzazione di urgenti interventi volti a tutelare i soggetti piu deboli che usufruiscono del buono servizio, sospeso nel periodo attuale di emergenza.

"Con altro provvedimento in capo all’assessorato ai trasporti - ha proseguito Capone - abbiamo deliberato l'anticipazione dei fondi agli enti locali e alle aziende che gestiscono il servizio locale del trasporto, pari al 60 per cento delle risorse in bilancio, al fine di affrontare la crisi derivante dai mancati incassi e gli interventi di sanificazione per la gestione del trasporto nella fase due".

"Infine - aggiunge Capone - vi segnalo la approvazione del protocollo d'intesa tra Regione ed arcidiocesi di Lecce, finalizzato alla promozione, valorizzazione e fruizione del patrimonio storico, artistico ed ecclesiastico della città di Lecce, in virtù del quale la diocesi mette a disposizione della Regione importanti servizi, per la conoscenza è la fruizione dei beni culturali".

Nel frattempo, nella mattinata del 1 maggio - alle 11,00 - 𝙋𝙄𝙀𝙍𝙇𝙐𝙄𝙂𝙄 𝙇𝙊𝙋𝘼𝙇𝘾𝙊 sarà in diretta con l'assessore Capone, per un confronto online sulla crisi pandemica e per rispondere alle domande dei cittadini: "Lo vediamo spesso in tv questi giorni e siamo orgogliosi di lui - ha dichiarato Loradana Capone - è pugliese d’origine ed è tornato a casa perché lo abbiamo voluto per dirigere la task force regionale per il #coronavirus".

"Parleremo di #riaperture, di #regole e di #buonsenso. Di #turismo ma non solo - ha ribadito l'assessore - e soprattutto lui risponderà a tutte le domande di chi sarà collegato. Chi desidera può già scrivere, per un'ora il confronto proverà a fugare ogni dubbio. Pertanto, chi prima arriva prima alloggia!"

