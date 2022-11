Capone: 'Vicino a Ischia, preoccupati per i dati Svimez sull'economia del Sud'

Inizio lavori del Consiglio regionale dedicato alla tragedia di Casamicciola ad Ischia: “La Puglia, con tutto il Consiglio regionale, - ha detto in apertura la presidente Loredana Capone - si stringe a tutta la comunità di Casamicciola e alle famiglie delle vittime”.

"Otto quelle sinora rivenute dopo la tragedia che lo scorso sabato si è abbattuta su Casamicciola Terme, quattro feriti e oltre duecento sfollati. “Le squadre di soccorritori - ha aggiunto Capone - che ringraziamo per il grande lavoro che stanno svolgendo, continuano senza sosta le ricerche delle persone ancora disperse. Dolore che si aggiunge al dolore già vissuto nel 2017 quando un terremoto colpì i Comuni di Forio, Lacco Ameno e la stessa Casamicciola. Questo territorio non può reggere oltre, le sue comunità non possono. Al rischio sismico e idrogeologico si somma purtroppo anche la piaga del consumo di suolo. È il momento di essere uniti per trovare le migliori soluzioni possibili, certamente oltre che sulla ricostruzione si dovrà intervenire una volta per tutte sulla prevenzione”.

Poi il commento dopo l’allarme lanciato da Svimez in occasione della presentazione a Roma del 49esimo rapporto sullo stato dell’economia del Sud: “Si tratta di dati allarmanti - ha proseguito la presidente - da quelli sulle nuove povertà a quelli sui divari educativi, fino al tasso di occupazione femminile. Il Paese, insomma, apprese sempre più spaccato tra nord e sud. Non è tutto perduto ovviamente. Ci auguriamo che le risorse del Pnrr siano utilizzate, insieme al Fondo di Sviluppo e coesione, e insieme al quadro comunitario di sostegno, per la riduzione di questo divario. È per questo che continuerà la nostra azione vigile sui progetti che riguardano l’autonomia differenziata ed è per questo che la nostra attenzione, come Consiglio regionale della Puglia, sarà da un lato rivolta al superamento di questi divari per quanto di nostra competenza, dall’altro fungerà da pungolo al Governo nazionale”.

I dati del 49esimo rapporto Svimez sullo stato dell’economia del Sud richiamati dalla Presidente: "Si stimano 760mila nuovi poveri a causa dei rincari sui beni energetici e alimentari, di questi 500mila solo al Sud. Cresce anche il numero di coloro che pur avendo una fonte di reddito sono a rischio povertà, e questo in gran parte a causa della sempre maggiore diffusione di contratti precari. Nel Mezzogiorno il part-time involontario raggiunge il 77,5% rispetto al 54,7% del Centro-Nord. Le famiglie con un occupato in povertà in Italia sono 877 mila di cui 280mila al Sud. Negli ultimi 20 anni il Mezzogiorno ha perso 1,2 milioni di giovani. Nel Mezzogiorno circa 650mila alunni delle scuole primarie statali (79% del totale) non beneficiano di alcun servizio mensa e la percentuale di chi frequenta a tempo pieno è più bassa nelle regioni meridionali (18,6%) rispetto al resto del Paese (48,5%). Il tasso di occupazione femminile nel Mezzogiorno è molto lontano dalla media europea. Se in Italia, infatti, il gap con l’Europa e di 15 punti nel 2022, nel Mezzogiorno la differenza è di 30 punti".

In precedenza la presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone, intervenendo alla cerimonia per i 160 anni della Camera di Commercio di Lecce, aveva dichiarato: “Questi 160 anni hanno consegnato tantissime trasformazioni e innovazioni”.

CCIAA Lecce 160anniGuarda la gallery

“Dal 1862 al fianco delle imprese” è il titolo dell’incontro tenuto al Castello Carlo V di Lecce che ha visto, tra gli altri, gli interventi del ministro per gli Affari Europei, il Sud e le politiche di Coesione e Pnrr, Raffaele Fitto, e del presidente nazionale di Unioncamere Andrea Prete.

“Siamo passati - ha proseguito Loredana Capone - da un sistema economico che vedeva l’agricoltura come unico perno in Terra d’Otranto all’industria manifatturiera che, in Salento, ha visto raggiungere risultati straordinari che hanno avuto una forte eco anche a livello europeo. Abbiamo visto crescere le attività turistiche, nelle aree marittime come nei borghi. Tante criticità ma anche tante opportunità che abbiamo coltivato. I prossimi anni saranno importantissimi per non soccombere al rischio di recessione, come paventato peraltro proprio oggi da Svimez in occasione della presentazione del 49esimo rapporto sullo stato dell’economia del Sud".

"Le risorse del Pnrr saranno fondamentali per il rilancio dell’economia e della vita sociale del Paese. A partire dal divario Nord Sud. È sotto gli occhi di tutti come la spesa pubblica nazionale nel corso di questi anni abbia avvantaggiato il Nord a discapito del Sud. Ma non basta, perché per poter realizzare tutto l’impianto del Pnrr occorrerà procedere immediatamente con le Riforme. D’altra parte, come si fa a realizzare opere pubbliche se non si semplificano le procedure? È sufficiente pensare alla 275: nel 2012 abbiamo firmato con il Ministro Fitto un accordo di programma che ne prevedeva la realizzazione, eppure, ancora oggi, quell’accordo non si è attuato".

"E ancora, - ha incalzato la presidente del Consiglio regionale - a cosa serve parlare della possibilità di incrementare le infrastrutture se poi i Comuni non hanno il personale sufficiente per garantirne la realizzazione? L’Italia in questi anni purtroppo ha mancato l’impegno per il Sud e queste sono le conseguenze: per le imprese, per i giovani, per le donne, per il lavoro.Tante le azioni che in questi anni noi Regioni con Unioncamere e le Camere di Commercio abbiamo messo in campo, anche a sostegno dell’imprenditoria femminile. L’ultima in ordine di tempo la legge sulla parità retributiva. Siamo stati la prima Regione, insieme al Lazio, ad approvarla. E questo perché le persone sono più importanti di tutto, perché dietro l’economia ci sono donne e uomini, famiglie".

"Questo è il tempo di unirci ancora di più - ha concluso - di fare rete sulle priorità, e così questi 160 anni non saranno una dirittura d’arrivo ma il fischio di uno straordinario nuovo inizio insieme”.

(gelormini@gmail.com)