Carlantino e Celenza Valfortore: NO al Parco Eolico vicino alla Diga di Occhito

C'è chi punta il dito contro la cosiddetta "sindrome da leopardo", che alternativamente segna gli insediamenti dei Parchi eolici in Capitanata o accende gli animi contestatori negli stessi presidi ambientali, per contestarne la realizzazione: quasi a sancire che alcune aree possano essere più tutelabili di altre o testimoniando condraddizioni e incongruenze sullo sviluppo delle rinnovabili, talvolta vanto di una vocazione da primato nazionale determinata da Madre Natura.





A Carlantino e Celenza Valfortore in provincia di Foggia, tornano a dire di NO alla realizzazione di un Parco eolikco a ridosso della Diga di Occhito, mobilitando la solidarietà di una serie di Sindaci dell'area a cavallo di tre regioni: Puglia, Molise e Campania.





“Non potevo mancare a questa manifestazione. Per me essere qui è una grandissima emozione, e la presenza della banda vuol dire che deve essere una giornata speciale", ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, partecipando alla manifestazione pubblica organizzata a Celenza Valfortore, in provincia di Foggia, contro il progetto di installazione di un nuovo parco eolico a ridosso della diga di Occhito, che prevede l’installazione di 12 aerogeneratori alti circa 220 metri nel territorio di Celenza e 5 nel territorio di Carlantino. Gli impianti ricadono in Sito di Interesse Comunitario (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

"È chiaro che noi siamo assolutamente contrari a qualunque tipo di insediamento che rovini la meraviglia di questi luoghi. Il diniego che abbiamo dato, come Regione Puglia, alla realizzazione di questo parco eolico é una questione di identità, di tutela della bellezza e anche di rispetto della gente che abita qui.

Ovviamente il governo può anche non tenere conto del nostro diniego, però la lotta politica serve a questo. E in ogni caso venderemo cara la pelle”.





Durante l’incontro, svoltosi nell’ex convento di San Nicola, alla presenza di sindaci del Subappennino dauno, del Molise e della Campania, il sindaco di Celenza Valfortore Massimo Venditti ha ricordato che il 20 settembre scorso il Dipartimento Ambiente e Paesaggio della Regione Puglia ha espresso parere contrario al nuovo parco eolico.





Alla manifestazione hanno partecipato, tra gli altri, anche i consiglieri regionali Joseph Spendido e Giannicola De Leonardis, il critico e storico dell’arte Vittorio Sgarbi e il giornalista e scrittore Pino Aprile.

