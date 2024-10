Carovana della Prevenzione, Maiora torna al fianco di Komen Italia

Torna anche quest’anno, in occasione del mese dedicato alla prevenzione, la preziosa collaborazione tra Maiora, tra le principali aziende della GDO nel centro-sud Italia con l’insegna Despar, e Komen Italia, attiva dal 2000 e in prima linea nella lotta ai tumori al seno con “La Carovana della Prevenzione”, il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute (ideato congiuntamente alla Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS). Il duplice obiettivo riguarda non solo la disponibilità di screening gratuiti per prevenire i tumori di genere, ma anche l’ampia attività di sensibilizzazione sul tema.





Per Maiora, che da tre anni è al fianco di questo rilevante progetto, massima è la consapevolezza di quanto sia fondamentale contribuire al benessere del territorio e delle persone che lo abitano: l’attenzione dedicata alla tutela della salute nei suoi diversi aspetti è una forma di impegno costante, in linea con l’obiettivo numero 3 dell’Agenda ONU 2030, nonché con il Manifesto di Sostenibilità di Despar. Perciò, come novità di questa terza edizione, l’azienda ha esteso il concetto di prevenzione, legandolo alle piccole azioni quotidiane, e dunque alla sana alimentazione, che parte innanzitutto dal carrello della spesa.

Per quanto concerne le Regioni coinvolte per questa iniziativa, si parte dalla Puglia, con le tappe di Corato (9 ottobre) e Giovinazzo (10 ottobre), per proseguire in Campania, novità di quest’anno, in particolare nel Comune di Marigliano (18 ottobre), e terminare in Calabria, a Rende (il 26 novembre).

Per questa importante occasione, i parcheggi dei punti vendita di queste città si trasformeranno in veri e propri centri di informazione sulla prevenzione, con la presenza di unità mobili, personale qualificato e strumentazioni di alta tecnologia per eseguire, previa prenotazione sul sito web, esami senologici, urologici ed endocrinologici rivolti a uomini e donne.

A tal proposito, sono stati oltre 200 gli screening gratuiti effettuati grazie alla collaborazione tra Maiora e Komen Italia nel 2023, al termine di una campagna di sensibilizzazione e informazione che ha coinvolto il territorio.

La diagnosi precoce gioca un ruolo fondamentale nella lotta contro i tumori. Confortanti sono i numeri che mostrano un miglioramento nell’efficacia della prevenzione e delle cure contro i tumori. Si stima, infatti, che in Italia siano quasi 270.000 le morti per tumore evitate nel periodo 2007-2019 rispetto a quelle attese (basate sui dati 2003-2007).





"L’attenzione nei confronti della salvaguardia della salute nei suoi diversi aspetti è una forma di impegno costante e responsabile che la nostra azienda pratica ogni giorno - ha spiegato Grazia de Gennaro Consigliere di Amministrazione Maiora SpA SB - la tutela di un bene così prezioso è uno dei temi principali del calendario di iniziative rivolte al welfare messo in campo da Maiora, basato su una significativa condivisione di ideali come la sensibilizzazione in merito all’importanza della prevenzione, che riteniamo sia un atto d’amore universale".

"La scoperta di una maggiore attenzione alla prevenzione da parte dei privati non può che inorgoglirci. L’attenzione per questo tema, verso i propri dipendenti e verso la comunità, dimostra una nuova e lungimirante sensibilità che ha degli effetti positivi su tutto il territorio. Questa nostra attività di volontariato sta penetrando nel tessuto di questa regione, facendo germogliare i semi della generosità, dell’altruismo e quel senso di comunità che può aiutarci a stare meglio insieme" - ha dichiarato Linda Catucci, presidente Komen Puglia.