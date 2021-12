Carovigno, Alessandro Leoci inaugura la swgreteria politica

In una nota diffusa, il Consigliere regionale del Gruppo 'CON', Alessandro Leoci., comunica: "Con la partecipazione di molti amici, abbiamo inaugurato la mia segreteria politica a Carovigno".

"Non posso che essere felice per l'apertura di quello che vuole essere un punto di riferimento per i cittadini della Provincia di Brindisi - ha aggiunto Leoci - e un modo per coniugare le loro istanze al lavoro quotidiano che svolgo presso la Regione Puglia. Il consigliere regionale ha una funzione legislativa e può recepire le istanze del territorio affinché possano tramutarsi in proposte di legge, mettendo a disposizione gli ‘strumenti’ regionali per lo sviluppo del territorio.La segreteria si propone di essere un luogo che avvicini i cittadini alle attività istituzionali regionali, all'attività legislativa che i consiglieri compiono e che accorci le distanze tra cittadino e Regione, tra Bari e il territorio locale".

"La segreteria politica vuole per sua natura avvicinare i cittadini alla politica, un luogo di incontro, ascolto, confronto e informazione - ha concluso Leoci - che renda partecipe il cittadino. Ringrazio chi ha preso parte all'evento inaugurale e i colleghi del gruppo consiliare CON per la collaborazione, con tutti loro quest'anno abbiamo svolto un buon lavoro, tra questi ringrazio il capogruppo Gianfranco Lopane per il suo intervento. E' vero la politica ha bisogno di nuove leve e aggiungo che la politica è al contempo presenza e ascolto. Proprio questo cercherò di fare con la nuova segreteria politica".

