Casarano (Le), ha confessato il killer di Antonio Amin Afendi

Ha confessato il killer di Antonio Amin Afendi, il 33enne di Casarano (Le) assassinato per strada con tre colpi di pistola. Si tratta di Lucio Sarcinella, di 27 anni, anche lui di Casarano, secondo un'agenzia ANSA.

E' stato lungo l'interrogatorio alla presenza del proprio legale, nella la caserma dei carabinieri di Casarano, davanti ai pm Giovanna Cannarile e Rosaria Petrolo. Sarcinella ha detto di avere agito perchè Afendi aveva rivolto minacce alla sua famiglia e anche a sua moglie poche ore prima dell'omicidio.

Casarano omicidioGuarda la gallery

E' indagato a piede libero, ma è stato rilasciato dopo l'interrogatorio, il presunto complice di Lucio Sarcinella, sospettato di avere guidato l'automobile su cui era il killer, ma non sono state al momento trovate prove del suo coinvolgimento.

Sarcinella è stato invece trasferito in carcere. Si è costituito e ha confessato di avere ucciso Afendi perchè la vittima aveva minacciato sua moglie. Le indagini sono affidate ai carabinieri nel nucleo investigativo di Lecce e della compagnia di Casarano.

Pascazio ANCI PugliaGuarda la gallery

La Presidente di Anci Puglia, Fiorenza Pascazio, con il Vicepresidente Vicario Michele Sperti, a nome dei sindaci della regione, esprimono vicinanza e solidarietà al primo cittadino Ottavio De Nuzzo e alla comunità di Casarano (Le) per il grave atto di criminalità verificatosi in pieno centro cittadino, a pochi metri da un parco frequentato da famiglie.

"È fondamentale, da parte delle forze dell'ordine e delle istituzioni competenti - si legge in una nota dell'ANCI Puglia - intensificare il livello di attenzione e controllo sul territorio, in modo da garantire, in stretta collaborazione con il sindaco, ma soprattutto, attraverso la pronta reazione della cittadinanza, condizioni di serenità, massima sicurezza e legalità.