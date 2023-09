Castellana Grotte, le notti d'estate all'Osservatorio Astronomico Sirio

Dalle profondità della Terra, alle stelle. Accanto ad una ricca offerta di eventi culturali e grandi concerti che sino alla fine di settembre illumineranno le serate di Piazze d’Estate, oltre alle visite guidate alle Grotte diversificate a seconda della provenienza e delle necessità, l’estate 2023 a Castellana Grotte sta brillando anche per il successo degli appuntamenti proposti dall’Osservatorio astronomico Sirio, che richiama numerosi appassionati e curiosi osservatori del cielo e dei corpi celesti. Circa 500 le presenze complessive dall’inizio di giugno ad oggi, in sole 12 date e 16 turni.

Da giugno a settembre sono in totale 16 le serate organizzate dall’Osservatorio e curate dall’Associazione Culturale Astronomica Sirio (ACAS). Ogni volta una visita sorprendente.

Per tutto il mese di settembre ad esempio, dalla terrazza panoramica del Museo “Franco Anelli” delle Grotte di Castellana saranno ben visibili i due pianeti giganti Giove e Saturno.

Una esperienza che segue quella fatta nei mesi scorsi quando grazie al cielo pulito e a temperature molto gradevoli, gli ospiti dell’Osservatorio hanno potuto osservare chiaramente lo spettacolo della Luna e del pianeta Venere.

Durante le osservazioni si utilizza il telescopio Schmidt-Cassegrain 254/2500 automatico, il telescopio Dobson 250/1200 automatico, con reticolo di diffrazione per la visione spettri stellari e filtro antinquinamento.

L’Osservatorio Sirio, nato nel 2000 a Castellana Grotte su proposta del prof. Nicola Rizzi, dal 2018 opera attraverso l’ACAS con attività finalizzate alla divulgazione, alla didattica e alla ricerca all’interno del Museo Speleologico “Franco Anelli”. Quella che si vive all’Osservatorio è una esperienza unica in cui studiosi guidano adulti e bambini all’osservazione guidata del cielo stellato, con mostra di minerali e meteoriti, osservazione al telescopio di stelle, ammassi, galassie, luna e pianeti.

Le visite hanno un costo di 8 euro per gli adulti e di 5 euro per bambini di età compresa tra i 6 e 14 anni. Ingresso gratuito invece per bambini sotto i 6 anni.

Prossimi appuntamenti in programma: 7 e 22 settembre, 20 e 28 ottobre (primo turno ore 20.30 – secondo turno ore 22.30).

Il meeting point presso il Museo Speleologico è fissato 30 minuti prima dell’orario di inizio dell’attività. In caso di condizioni meteo sfavorevoli, l’osservazione del cielo in terrazza verrà sostituita da una lezione di introduzione all’astronomia e la visione di video 3D presso il Museo Speleologico Franco Anelli (al coperto con posti a sedere) della medesima durata.

Per prenotare “Una Notte con Sirio”, biglietti disponibili solo online: https://www. grottedicastellana.it/le- grotte/osservatorio- astronomico/

https://shop. grottedicastellana.it/webshop/ webticket/timeslot

