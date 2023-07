Castellana Grotte, torna il World Dance Movement - Estate 2023

L’energia del festival internazionale di danza “World Dance Movement”, illuminerà le serate di Piazze d’Estate 2023, dal 13 al 22 luglio prossimo, a Castellana Grotte. wdm 2Guarda la gallery Sette serate all’insegna della danza, per la XIII edizione di un appuntamento ormai tradizionale dell’estate castellanese. Dopo il concerto di Umberto Tozzi che ha richiamato nella città delle Grotte migliaia di persone, largo Porta Grande diventa nuovamente palcoscenico di Piazze d’Estate 2023, il programma di eventi e appuntamenti estivi, da giugno a settembre, organizzato e promosso da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl. Il World Dance Movement trasforma la città in un villaggio globale dal respiro cosmopolita e ospita ballerini, coreografi e performer provenienti da tutto il mondo: quest’anno da Australia, Cina, Stati Uniti, Canada, Russia, Estonia, Romania, Repubblica Ceca, Polonia, Svizzera, Francia, Germania, Sud Africa, Ghana, e naturalmente Italia, per un totale di circa 250 fra danzatori e coreografi. WDM 2 (1)Guarda la gallery Si comincia giovedì 13 luglio alle 21.00 con “Con Te Mimmo”, grand opening che vede in scena la Compagnia Eleina D & Wonder Boys, rispettivamente con le coreografie di Vito Cassano e Fabrizio Polli. La performance di Eleina D aprirà la 13esima edizione del WDM con 12 danzatori acrobati tra professionisti e giovani promesse selezionati da centri di formazione tra i più prestigiosi d’Italia, accompagnati live da 10 musicisti di tamburi giapponesi di “Quelli del Taiko”. Le coreografie sono affidate a Vito Cassano che ha iniziato la sua carriera come danzatore solista della Mvula Sungani Company partecipando a numerosi tour in Italia, Francia e Germania. Dall’incontro artistico con Claudia Cavalli nasce la compagnia Eleina D che diventa, in pochi anni, punto di riferimento nazionale della danza aerea e contemporanea. Prestigiosa la partnership con l’Accademia Kataklò di Milano e molte partnership internazionali, da ultima Phobos in coproduzione con il Ballet National de Marseille. Fabrizio ProlliGuarda la gallery “Wonder Boys” del coreografo Fabrizio Prolli. Uno spettacolo Pop, con 9 giovani interpreti dalle personalità forti e distinte. Protagonista dello spettacolo è la LIBERTÀ. Portare uno spettacolo POP di sola danza ad un pubblico ampio, è l’intento del Prolli che vanta nel suo bagaglio professionale le collaborazioni con le più alte realtà Pop del teatro, della musica e della televisione. Ballerino professionista, vanta autorevoli partecipazioni in programmi di punta quali “Amici di Maria De Filippi” ed il Wind Music Awards all’arena di Verona. Dal 2022 è coreografo, al fianco di Luca Tommasini, della spumeggiante trasmissione-evento “VIVA RAI2!” condotta da Fiorello. Oggi è responsabile del Dipartimento Modern della più grande Accademia italiana di arte e spettacolo: L’Art Village di Roma diretto dal Maestro Luciano Cannito. A seguire lo spettacolodel coreografo. Uno spettacolo Pop, con. Protagonista dello spettacolo è la LIBERTÀ. Portare uno spettacolo POP di sola danza ad un pubblico ampio, è l’intento delche vanta nel suo bagaglio professionale le collaborazioni con le più alte realtà Pop del teatro, della musica e della televisione. Ballerino professionista, vanta autorevoli partecipazioni in programmi di punta quali “Amici di Maria De Filippi” ed il Wind Music Awards all’arena di Verona., della spumeggiante trasmissione-evento “VIVA RAI2!” condotta da Fiorello. Oggi è responsabile del Dipartimento Modern della più grande Accademia italiana di arte e spettacolo: L’Art Village di Roma diretto dal Maestro Luciano Cannito.

Madrina della serata sarà Isobel Kinnear, giovane ballerina australiana, seguitissima sui social, seconda classificata nella categoria danza e vincitrice del premio Tim ad Amici nel 2022.

Vito Cassano e Claudia Cavalli 1Guarda la gallery

Dopo la serata di apertura, il pubblico del “World Dance Movement” potrà assistere ad altri 6 appuntamenti : innanzitutto i due Gala in calendario venerdì 14 e venerdì 21 luglio (sempre in largo Porta Grande e sempre alle ore 21), poi le competizioni internazionali come quella di danza aerea in calendario sabato 15 e domenica 16 luglio, lo spettacolo di teatrodanza di Nando e Maila “Sconcerto d’amore” il prossimo 19 luglio, e il gran finale con lo spettacolo “Hooked” coreografato da Elias Lazaridis, ballerino e coreografo greco dalla luminosa carriera di prestigio internazionale, previsto per sabato 22 luglio 2023.

L’accesso agli eventi è libero e gratuito sino ad esaurimento posti.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.castellanagrotte. ba.it e sui canali social di Comune di Castellana Grotte.

(gelormini@gmail.com)