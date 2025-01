CCIAA Bari, Puglia - Camerun: ponte-intesa per lo sviluppo

Il Camerun è impegnato a fare dei propri Comuni poli di sviluppo economico e in questo graduale processo offre agli attori economici pugliesi opportunità di scambio commerciale (legname e prodotti agricoltura, soprattutto cacao, caffè), ma anche di cooperazione, collaborazione e richiesta di know how sulla via del decentramento amministrativo.





Se ne è parlato alla Camera di Commercio di Bari nell’incontro fra la presidente dell’ente, Luciana Di Bisceglie, e Augustin Tamba, presidente dell’associazione nazionale dei Comuni del Camerun (UCCC) e sindaco del distretto Yaoundé 7, la capitale, alla presenza del segretario generale dell’ente, Angela Patrizia Partipilo e di altri rappresentanti istituzionali del Paese dell’Africa centrale.

Dopo un breve focus sui rispettivi punti di forza economici e geografici, il dialogo è stato incentrato sulle “Giornate economiche internazionali dei Comuni per lo sviluppo dei territori - Jeicom”, che si svolgeranno dal 2 al 4 giugno 2025 in Camerun nel Centro Conferenze di Yaoundé. "Una piattaforma unica - ha spiegato Tamba - che sin dalla prima edizione beneficia dell'Altissimo Patronato del Capo dello Stato, Paul Biya, della mobilitazione del governo, delle missioni diplomatiche straniere, nonché dei maggiori attori nazionali e internazionali che si riuniscono attorno alla decentralizzazione e allo sviluppo locale».

Massima disponibilità al coinvolgimento delle imprese baresi e pugliesi, attraverso le associazioni di categoria e il sistema camerale regionale, e di altri stakeholders territoriali, è stata espressa dalla presidente Di Bisceglie. "A questo primo incontro ne seguirà un altro a fine gennaio, quando il presidente Tamba tornerà a Bari in Camera di Commercio per presentare l’evento del prossimo giugno a una più ampia platea di attori locali che inviteremo a partecipare. Vi è difatti non solo la possibilità di contribuire a un nuovo modello di sviluppo economico in un Paese estero, ma anche di valutare una serie di opportunità d'affari per le nostre imprese, grazie al quadro di incentivi, facilitazioni e supporto per i progetti offerti dallo Stato del Camerun".





"Nelle 'Giornate Economiche' le istituzioni finanziarie - investitori, fondi di investimento, partner tecnici e finanziari - e altri gruppi legati alle autorità regionali e locali del Camerun, propongono soluzioni, presentano impegni attuali o futuri e rivelano i diversi tipi di supporto disponibili per il finanziamento dei progetti dei singoli Comuni".

L’anno appena iniziato, è stato ribadito nell’incontro, sarà cruciale per il Camerun e per lo sviluppo dei propri Comuni, grazie alla realizzazione di progetti ad alto valore aggiunto. "Un modo per dare il nostro contributo alla ripresa dell'economia nazionale e alla risoluzione del problema spinoso della disoccupazione giovanile e della povertà", ha concluso Augustin Tamba.

(gelormini@gmail.com)