CCIAA, le "Giornate del Mezzogiorno" in Fiera del Levante

“PNNR e Zes: un nuovo intervento straordinario per il Mezzogiorno?” e “Hub Puglia: un nuovo ruolo per il Mezzogiorno”. Sono i temi delle due “Giornate del Mezzogiorno”, che la Camera di Commercio di Bari ha organizzato in occasione della 87esima Fiera del Levante, rilanciando una fra le più riuscite esperienze di confronto meridionalista del dopoguerra.





Due date, il 30 settembre e il 2 ottobre, a partire dalle 10:30, stessa location la Sala 2 del Centro Congressi, dove l’ente camerale barese, in questa edizione della Campionaria internazionale, ha collocato il proprio quartier generale. Uno spazio dedicato alla promozione dei propri servizi e delle attività istituzionali ma anche alla riflessione su temi di interesse per il mondo imprenditoriale.

"Le Giornate del Mezzogiorno non sono solo un amarcord. La questione meridionale non ha mai smesso di essere di attualità, perché è un freno allo sviluppo dell’intero Paese - afferma la presidente della Camera di Commercio di Bari, Luciana Di Bisceglie - nel 1948 alla Fiera del Levante si parlò di ricostruzione post-bellica attraverso il Piano Marshall, con una particolare attenzione per il Meridione d’Italia".

"Ottant’anni dopo il PNNR, con tutto il portato di impegni, di riforme e di investimenti, sta a testimoniare come il gap fra Nord e Sud persiste, perché tanti problemi non sono ancora stati risolti. Una visione d’insieme aiuta a individuare risposte che non siano transitorie o, al massimo, congiunturali, per il futuro delle nostre imprese e delle nostre comunità sociali".





Il programma delle due giornate

30 SETTEMBRE | 10:30 - 12:30

PNRR E ZES: UN NUOVO INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL MEZZOGIORNO

- REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 10:30

- SALUTI ISTITUZIONALI 10:45

Gaetano Frulli - Presidente Nuova Fiera del Levante

Loredana Capone - Presidente del Consiglio Regione della Puglia

- APERTURA LAVORI 11:15

Il punto di vista delle Imprese su ZES e PNRR

Luciana Di Bisceglie - Presidente della Camera di Commercio di Bari

- TAVOLA ROTONDA 11:30

Modera: Gualtiero Lugli - Class CNBC

- PARTECIPANO

Giuseppe Catalano - Regione Puglia, docente università La Sapienza; Pina Picierno - vicepresidente, Parlamento Europeo; Giosy Romano - coordinatore Zes Unica; Pasquale Tridico - presidente Commissione FIS.

- CHIUSURA LAVORI 12:30

2 OTTOBRE | 10:30 - 12:30

HUB PUGLIA: UN NUOVO RUOLO PER IL MEZZOGIORNO.

- REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 10:30

- SALUTI ISTITUZIONALI 10:45

Gaetano Frulli - Presidente Nuova Fiera del Levante; Francesco Russo - Prefetto di Bari; Alessandro Delli Noci - Assessore Sviluppo Economico Regione Puglia

- APERTURA LAVORI 11:15

La centralità della Puglia come HUB nel Mediterraneo

Luciana Di Bisceglie - presidente della Camera di Commercio di Bari

- TAVOLA ROTONDA 11:30

Modera: Sebastiano Barisoni - Radio24 - Il Sole 24ore

- PARTECIPANO

Angela Bergantino - docente di Economia Applicata UniBa; Salvio Capasso - responsabile Servizio Imprese e Territorio – SRM; Dario Fabbri - direttore di Domino, Analista Geopolitico; Andrea Prete - presidente Unioncamere

- CHIUSURA LAVORI 12:30

(gelormini@gmail.com)