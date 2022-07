Ceglie Messapica Ass. Casarmonica 'Festival dei Giochi 2022'

Nato nel 2005 col desiderio dell’Associazione Culturale CASARMONICA, di costruire uno spazio aggregativo “sano”, dove i bambini e i giovani di tutte le età potessero interagire e giocare insieme, il Festival dei Giochi rappresenta un momento d’incontro non solo fra generazioni, ma tra realtà ludiche e artistiche del territorio pugliese, con proiezioni nazionali ed internazionali.

Per uno o più giorni convivono in un unico luogo, gioco di strada, teatro, musica e danza popolare, grazie alla rete di collaborazioni che Casarmonica è riuscita a costruire in tutti questi anni. Con una finalità iniziale di natura puramente ludica, il Festival si è trasformato in un’esperienza di grande innovazione sociale e culturale. Giocano gli anziani, le zie e i nipoti.

Giocano il Sindaco, la Giunta Comunale e l’opposizione, i Parroci, le Suore... giocano i fruttivendoli e gli imprenditori. Giocano anche i rom, i dervisci, e i musulmani. A patto che, la regola valga per tutti: si gioca insieme e per strada, sia che si tratti di Cuccagna, Biliardone Umano, Grande Tiro alla Fune o videogame, ma GRATIS!

Il gioco rappresenta da sempre per l'uomo un potente strumento di relazione, di educazione alla socialità, di crescita personale psicologica, affettiva e sociale, uno spazio dove sviluppare la creatività, sperimentare le regole e la possibilità di trasformarle. Il gioco può rappresentare dialogo fra generazioni, uno strumento fondamentale per nutrire relazioni all'interno del nucleo familiare prima e in quello sociale poi. All'interno della sua struttura il gioco ci libera e ci permette di vivere esperienze reali e talvolta trasformative.

Il gioco che abbiamo in mente ha delle caratteristiche precise: la partecipazione deve essere spontanea, consapevole e gratuita, laddove la partecipazione è vincolata ad un pagamento, entra in un ambito che snatura l'essenza stessa del giocare. Quest’ultimo aspetto, ormai rilevante, ha trasformato il Festival in uno strumento importante nella lotta al “gioco d’azzardo" e per questo uno degli obiettivi è quello di riportare il significato della parola Gioco alla sua definizione originaria.

Il Festival dei Giochi, rappresenta per la comunità di Ceglie, e non solo, un'occasione per ritrovarsi, scendere in strada, riappropriarsi del centro storico, aprirsi al mondo in maniera gioiosa e solidale, rigenerare valori di collaborazione e di cooperazione, ristabilire il dialogo fra generazioni, fra cultura tradizionale e innovazione, fra città e campagna. Il Festival sprigiona energie vitali e creative, orendo ai giovani l'occasione di contribuire, partecipando come volontari, alla realizzazione del Festival stesso, generando reti di relazioni forti e sane, che contribuiscono a valorizzare il capitale sociale di Ceglie Messapica.

Questo Festival ha favorito la creazione di una rete, che coinvolge Istituzioni e Comunità Locali, impegnata in un’azione di responsabilità collettiva per supportare iniziative volte al contrasto delle ludopatie e delle dipendenze dal gioco d'azzardo, all'integrazione sociale, all'inclusione, alla lotta nei confronti della discriminazione di genere, sociale e etnica.

La presentazione del Festival dei Giochi XVII edizione è in rogramma giovedì 7 luglio 2022 alle ore 11.00 presso le sale del Castello Ducale di Ceglie Messapica.

Interventi:

Angelo Palmisano - Sindaco Comune Ceglie Messapica

Antonello Laveneziana - Assessore alla Cultura, Spazio Pubblico Bene Comune, Associazionismo

e Partecipazione

Mariangela Leporale - Vicesindaco e Assessore alle Politiche Sportive e Politiche Comunitarie

Mirko Lodedo - Direttore Artistico del Festival

Modera Angelo Maria Perrino - Direttore di “Affari Italiani”

Nell'occasione verranno presentati il programma e le novità del Festival dei Giochi, che si svolgerà a Ceglie Messapica dal 12 al 17 luglio 2022. Inoltre verrà presentato il progetto “Retroscena”, uno spazio immaginato e voluto dall’Associazione Casarmonica e dal Comune di Ceglie Messapica, per la formazione e l’aggregazione giovanile attraverso il gioco e le arti e i mestieri dello spettacolo che sarà inaugurato il 12 luglio.

