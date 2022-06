Ceglie Messapica, l'ittiolite di Donna Lucrezia

di Vito Amico

Nei dintorni di Ceglie Messapica in contrada Donna Lucrezia, mentre passeggiavo per le vie di campagna venivo attratto da una pietra tipo chiancarella e venivo colpito dal suo colore di varie sfumature di colore che vanno dal giallo al rosso e al grigio vitreo.

La raccoglievo perche volevo fare una base di un portaoggetti e mentre la lavoravo mi rendevo conto che era piuttosto fragile tanto da rompersi e con stupore notavo che all'interno vi era l ittiolite ossia il pesce fossilizzato,

L'ittiolite da me rinvenuto misura 7 cm di lunghezza e 2 cm di larghezza. Si presenta di colore beige con sfumature di analogo colore . In particolare si osservano sul campione delle squame, pinne pelviche, pinna caudale, pinna dorsale.

Questo ritrovamento e altri ritrovamenti del territorio devono essere valorizzati dall\amministrazione perche potrebbero dare ricadute di tipo culturale e turistiche. Olre questi interessantissimi campioni, ai margini delle strade tra i muretti a secco adiacenti l abitato si rinvengono altri reperti fossili di epoca cretacica dette rudiste, visibili ad occhio nudo a chiunque

Da quanto a mia conoscenza, Nel museo archeologico, di Ceglie Messapica sono esposti alcuni littioliti )pesci fossili).

Nel museo archeologico, sarebbe opportuno nonché, da cittadino, caldamente richiesto all amministrazione, creare una sezione paleontologica, dove poter esporre sia gli ittioliti, che le rudiste, ma sarebbe auspicabile e interessante, da paese collinare, avviare una ricerca per scoprire com'era la Ceglie acquatica il tutto affidandosi a studiosi in materia di paleontologia e infine portare queste scoperte a conoscenza di tutti, mediante dei pannelli esplicativi sia nel museo di Ceglie Messapica, che nei pressi delle rocce affioranti con fossilli di rudiste nel centro cittadino.

Campioni simili sono stati trovati anche a Manduria e a Nardò (Bibliografia Casavola E.2018 Tutela e valorizzazione delle faune preistoriche in Puglia e Basilicata. Scorpione Editrice).