Cisternino, Penne Libere Festival 2024: Fonti Rinnovabili

Il suggestivo borgo di Cisternino ospiterà l’edizione 2024 del Penne Libere Festival, dedicato alle “Fonti Rinnovabili, Comunità e Risparmio Energetico”. La manifestazione, che si terrà il 13 e 14 settembre, prevede un fitto programma di discussioni e approfondimenti sui temi più rilevanti della transizione energetica e della sostenibilità.





L’evento coinvolgerà 35 esperti provenienti da diversi settori, tra cui giornalisti, accademici, rappresentanti delle istituzioni e professionisti, che parteciperanno a quasi 20 panel, esplorando una vasta gamma di argomenti. Tra i temi trattati, spiccano:

· La Transizione Energetica nei Territori: un’analisi delle strategie locali per la promozione delle energie rinnovabili.

· Economia Circolare in Casa e in Città: come ridurre gli sprechi e promuovere pratiche sostenibili nel contesto urbano e domestico.

· Formazione e Occupazione nel Settore Energetico: gli impatti economici e sociali delle nuove competenze necessarie per la transizione.





· Infrastrutture Sostenibili e Mobilità Urbana: la sfida di progettare città e infrastrutture in linea con le esigenze del futuro.

· Tecnologie e Innovazione: il ruolo delle nuove tecnologie, dalle rinnovabili al nucleare, nella transizione energetica.

· Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): il futuro dell’autoproduzione e condivisione di energia all’interno delle comunità locali.

Inoltre, il festival proporrà panel dedicati a temi specifici come l’automobile e il paesaggio urbano, il recupero degli immobili come forma di risparmio del suolo, e le fake news nel settore delle energie rinnovabili.





Accanto ai dibattiti, il Penne Libere Festival offrirà ai partecipanti un ricco programma di laboratori, mostre, concerti e momenti di degustazione gastronomica, creando un’occasione unica per riflettere e discutere sulle sfide e le opportunità della transizione energetica in un contesto conviviale e stimolante.

L’appuntamento è quindi a Cisternino, il 13 e 14 settembre 2024, per un evento che promette di essere un punto di riferimento per chiunque sia interessato a un futuro sostenibile.

