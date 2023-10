Cisternino, Pino Aprile presenta 'La brigante bambina'

Per la rassegna “Donne: 150 anni di coraggio’, il giornalista e scrittore Pino Aprile presenta il suo ultimo libro: “La brigante bambina’, edito da Pienogiorno.

“Voglio un uomo solo. Voglio sceglierlo io. E dev'essere pieno di universi”. Luisa ha sedici anni, è vivace, appassionata, gran conoscitrice dei poteri delle erbe, atavicamente allergica al sopruso. Capelli folti, lunghi sulle spalle, occhi grandi color della terra bagnata, profondi come due pozzi, e una bocca rosso ciliegia che fin dalla culla le ha dato in sorte il soprannome di Cerasella.

Quando da ragazzina sta per sbocciare donna, l'invasione del Regno delle Due Sicilie da parte dell'esercito sabaudo per unificare l'Italia farà di lei una brigantessa, costretta dagli eventi a prendere le armi e la via del bosco, insieme al fratello e a un mite maestro, Antonio.

Sarà la loro piccola banda a concepire il progetto di unire, sotto un unico comando e una sola strategia, tutte le formazioni sorte per contrastare l'occupazione militare. E sarà proprio lei, la più piccola di tutti, la Brigante Bambina, a guidare le peregrinazioni del gruppo in una terra devastata da un esercito invasore e da bande contrapposte, rivelando grandi doti di saggezza e di coraggio. Cosa non insolita, si vedrà, perché la guerra si farà tempo di emancipazione per molte donne: nella loro odissea fra formazioni di resistenti, i nostri incontreranno, alla testa di bande temibili, Michelina Di Cesare, la terribile Ciccilla e altre formidabili combattenti che la passione per i propri uomini e per la libertà ha portato a unirsi alla lotta.

Con protagonisti che attraversano gli accadimenti di una storia per molti versi ancora misconosciuta, Pino Aprile dà vita all'epopea di un popolo e a un romanzo d'amore e libertà.

L’appuntamento è per le 18.30 di venerdì 13 ottobre nella sala consiliare del Comune di Cisternino. L’evento, moderato da Gianni Sebastio (direttore di Antenna Sud) e Gloria Erriquez (redattrice di Porta Grande), sarà introdotto da Lorenzo Perrini, sindaco di Cisternino.

Interverranno Muron Gallone, sostituito procuratore della Repubblica, Amalia Menna, imprenditrice, Franca Simini Gennari, dirigente scolastica, e Raffaele Missere, avvocato penalista. Sottofondo musicale del prof. Mino Lacirignola.

(gelormini@gmail.com)