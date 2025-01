Cocumola (Le)-Cina-Milano 'La strada dei bottoni' di Paola Foscarini

di Oronzo Martucci

Dieci anni di sfide e di ostacoli da superare alla guida delle consociata di Hong Kong del gruppo Ascoli Bottoni, storica azienda milanese leader nella produzione di accessori di alta moda che ha sempre puntato sull’eccellenza dei suoi prodotti, tra cui bottoni, fibbie e altri dettagli che arricchiscono le collezioni delle maison più importanti del made in Italy, come Armani , Versace, Gucci e Prada, ma anche di marchi low cost come Zara e HM. Così, dopo una decennale esperienza in Cina la salentina Paola Foscarini ha ottenuto la responsabilità di amministratore delegato dell’azienda e il ritorno in Italia, a Milano, per guidare il gruppo verso il futuro.

Infanzia a Cocumola (Le), studi superiori al Liceo Classico Capece di Maglie, facoltà di Lingue presso l’Università del Salento, dove si è laureata brillantemente. Poi Paola Foscarini ha deciso di approfondire la sua preparazione conseguendo un master in Pubbliche Relazioni Orientali a Roma. Nel 2012 l’ingresso nell’azienda Ascoli Bottoni, dove ha mostrato subito le sue qualità manageriali. Tant’è che nel 2015 i proprietari del gruppo le hanno affidato la guida della consociata di Hong Kong. Per rafforzare le competenze del percorso manageriale Paola Foscarini nel 2022 ha conseguito un master presso la prestigiosa università di Harvard.

Monica Astoli, socia e direttrice creativa dell’Azienda meneghina, insieme con la sorella Silvia hanno voluto riconoscere il valore delle competenze e delle esperienze internazionali di Paola affidandole una responsabilità considerevole: è la prima volta che a guidare il board dell’Azienda di famiglia sarà una figura manageriale esterna. Una scelta che ripaga un percorso meritocratico, il tanto impegno e dedizione al proprio lavoro che le sorelle Astoli hanno compiuto in piena coscienza, posto che la Ascoli Bottoni è un bene di famiglia sin dal 1903, quando il bisnonno Umberto rilevò un laboratorio di Trezzo d’Adda e subito trasferì la sede a Milano. Dire che l’azienda produca bottoni è riduttivo, perché si tratta di piccole opere d’arte che valorizzano e sono elementi centrali nel successo di alcuni capi di abbigliamento

L’ingresso di Paola Foscarini in Ascoli Bottoni è stato il primo passo di una carriera costruita con costanza e impegno. Ha iniziato nel 2012 nell’ufficio acquisti, dove ha imparato a conoscere a fondo i meccanismi dell’azienda e del settore degli accessori di moda. Ha dimostrato fin da subito una straordinaria dedizione, guadagnandosi la fiducia dell'azienda. Con il tempo, Paola ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, fino a diventare una delle figure più influenti all’interno dell’organizzazione. Nel 2015 ha affrontato una delle scelte più significative della sua carriera. Dopo soli otto mesi di matrimonio con Giuseppe De Leonardis (originario di San Vito dei Normanni) ha accettato l’incarico di General Manager della controllata asiatica di Ascoli Bottoni a Hong Kong. E’ stato un passo coraggioso, che l’ha portata a vivere e lavorare in un continente culturalmente e professionalmente molto distante dalla Puglia, le terra che le rimasta nel cuore, ma che si è rivelato fondamentale per la sua crescita. L’esperienza in Asia è stata fondamentale nella sua carriera, consentendole di consolidare la presenza dell’azienda nei mercati emergenti e di rafforzare la sua visione globale nel settore della moda.

La carriera internazionale e i numerose riconoscimenti professionali all’estero non hanno comunque mai allontanato Paola Foscarini dalle sue radici salentine. "La Puglia è sempre nel mio cuore" è il pensiero fisso di Paola, che, pur vivendo lontano da tanti anni, cerca sempre di trascorrere del tempo con la sua famiglia di origine, che per lei rappresenta un punto di riferimento e una fonte di ispirazione continua. Questo messaggio è trasparso anche nel recente programma televisivo di Little Big Italy, condotto da Francesco Panella su Nove che l’ha vista concorrente e vincitrice della puntata di Hong Kong dove ha ampiamente parlato della Puglia e della sua comunità a cui è affezionatissima. Paola nella puntata andata in onda tre settimane fa sosteneva il Giando Italian Restaurant & Bar di Hong Kong di proprietà di Giandomenico (Gianni) Caprioli.

Da gennaio 2025 la nuova esperienza come amministratore delegato di Ascoli Bottoni, questa volta in Italia e con la Puglia, il Salento e la famiglia sempre più vicini.