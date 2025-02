Commissione antimafia, cambio al vertice: a Renato Perrini subentra Luigi Caroli

Un cambio al vertice della Commissione regionale di studio e d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia dettata dall’esigenza di eleggere un nuovo presidente in sostituzione di Renato Perrini, da luglio scorso capogruppo di Fratelli d’Italia, ma che prosegue in continuità politica e operativa.





Al posto di Perrini, infatti, è stato eletto all’unanimità - alla presenza della presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone - il consigliere regionale sempre di Fratelli d’Italia, Luigi Caroli.

Il voto è stato unanime e la presidente del Consiglio, Loredana Capone - che ha presieduto la riunione della Commissione - ha preso atto delle dimissione del presidente Renato Perrini, dovute alla incompatibilità con la carica di presidente del Gruppo Fratelli d’Italia, ringraziandolo per il lavoro svolto e augurato un buon proseguimento al neoeletto presidente Caroli.







Questo il messaggio che ha lasciato il presidente uscente, Perrini, alla Commissione: “In questi quasi 10 anni di consigliere regionale posso affermare che fare il vicepresidente di Rosa Barone nella passata legislatura e il presidente in questa è stato il ruolo più bello ed entusiasmante che abbia ricoperto in Consiglio. Ho avuto modo di lavorare con colleghi commissari, dirigenti e funzionari regionali straordinari e che, come me, hanno avuto un unico interesse: parlare soprattutto ai giovani per creare in loro una coscienza antimafia. Per questo ho voluto che fosse istituito un premio fra le scuole per promuovere la Legalità e sensibilizzare gli studenti a comportamenti improntati a ciò che è ‘giusto’, facendo capire loro che una società sana è possibile proprio iniziando da loro, dai più giovani!”

"Nel mio lavoro c’è sempre passione e cuore - ha sottolineato ancora Perrini - ho lasciato questo ruolo dopo 4 anni di vicepresidenza e 4 di presidenza con una grande emozione. Abbiamo lavorato molto sui giovani, con le scuole e molte delle nostre iniziative sono state da esempio per le altre Regioni”.

Il saluto del nuovo presidente Caroli: “Ringrazio i colleghi commissari per avermi voluto in sostituzione di Perrini alla guida di una commissione davvero ‘speciale’, unica nel suo genere per il carattere anche educativo e di promozione della legalità. In questo fine legislatura intendo continuare l’opera lasciata dal collega Perrini e approfondire alcuni temi, come il fenomeno della corruzione rispetto al PNRR, ma come sempre sono pronto a essere attento e collaborativo con tutte le realtà associative che si occupano di Legalità, nella consapevolezza che la Legalità si costruisce solo insieme”.

Al neopresidente Luigi Caroli, gli auguri di buon lavoro della presidente Capone, di Renato Perrini e di tutti i componenti della Commissione.

