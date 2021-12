Comune di Bari: Affido, Accoglienza e Cura. Narrazione di un progetto

Giovedì 16 dicembre, nella cornice di Piazza del Ferrarese a Bari presso la sala Murat, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 l’Assessorato al Welfare e alla città solidale ed inclusiva insieme alla Gea Società Cooperativa Sociale, parleranno di Affido, Accoglienza e Cura.

Occasione per il racconto del servizio di affidamento per i minori, la narrazione del modello barese attraverso gli interventi di Francesco Elia Pos - Attuazione Politiche Sociali Minori e Famiglie del Comune di Bari, di Maria Cristina Di Pierro - Settore Osservatorio per l’Inclusione Sociale e Contrasto alle Povertà del Comune di Bari, di Antonella Bacchi - Responsabile dello Sportello Sociale del Comune di Bari, di Alessandro Costantini - Docente di Psicologia dello Sviluppo e Genitorialità Dipartimento di Scienze Politiche Università degli Studi di Bari e dell’equipe del Servizio Affido della Cooperativa Gea.

Sarà anche un momento di scambio di buone prassi operative, sviluppate in ambito nazionale attraverso gli interventi di Liana Burlando - Funzionario delle Politiche Sociali del Comune di Genova, di Marco Chistolini - Psicologo Psicoterapeuta Responsabile Tecnico Scientifico del Centro di Aiuto all’Infanzia, di Alessandra Santona - Psicologa Psicoterapeuta del Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Milano Bicocca e di Marco Giordano - Docente di Organizzazione del Servizio Sociale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il convegno sarà aperto dai saluti istituzionali dell’Assessora alla città solidale ed inclusiva, Francesca Bottalico, dal Presidente del tribunale per i Minorenni, Riccardo Greco, dal Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali, Filomena Matera, dal Vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi, Vanna Pontigia e dal Presidente della GEA Società Cooperativa Sociale Grazia Vulpis.

Allo stato attuale la banca dati del Servizio Affido del Comune di Bari ha un totale di n°181 famiglie inserite, n°110 di esse hanno affidi in corso, di cui n°18 affidi etero-familiari residenziali, n°40 affidi intra-familiari residenziali, n°42 affidi diurni e n°8 affidamenti mamma-bambino.

Negli ultimi 4 anni il Servizio Affido del Comune di Bari ha erogato n°886.912 ore di prestazioni di Psicologi/Psicoterapeuti, n°258.584 ore di prestazioni di Assistente Sociale e n°240 ore di Supervisione Professionale.

