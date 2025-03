Comune di Noci: al via i "Gruppi Genitori" per supportare le famiglie nell’educazione dei figli

Al via i “Gruppi Genitori” a Noci: un percorso di ascolto, confronto e crescita

L’Ambito Territoriale Sociale di Putignano, attraverso il Programma P.I.P.P.I., finanziato dal PNRR e gestito dall’ATI formata dalla Cooperativa Medihospes e dalla Cooperativa Itaca, amplia le sue iniziative a sostegno della genitorialità con l’attivazione dei “Gruppi Genitori” anche a Noci. Questa serie di incontri, pensata per offrire ai genitori uno spazio di confronto e supporto reciproco, si terrà presso la scuola primaria “F. Positano” nei mesi di aprile e maggio, con quattro appuntamenti pomeridiani dalle 17:00 alle 19:00.

L’obiettivo del progetto è quello di rafforzare le competenze educative degli adulti, aiutandoli a rispondere in modo più consapevole e positivo ai bisogni evolutivi dei propri figli. Attraverso momenti di dialogo e condivisione, i partecipanti potranno approfondire diverse tematiche legate al ruolo genitoriale e alle sfide quotidiane dell’educazione. Tra gli argomenti affrontati durante gli incontri vi saranno il delicato equilibrio tra regole e libertà, l’impatto della tecnologia sulla vita familiare, il sostegno all’autostima dei figli e l’importanza dell’educazione emotiva.

Il primo incontro, in programma per mercoledì 2 aprile, affronterà il tema delle regole e del loro valore educativo con il titolo "Per me è no", esplorando il delicato equilibrio tra libertà e limiti. Il secondo appuntamento, previsto per mercoledì 23 aprile, sarà dedicato all’uso consapevole della tecnologia in famiglia e si intitolerà "Tutta colpa dei cellulari". Il percorso proseguirà il 7 maggio con l’incontro "Ho paura del mondo fuori", che approfondirà il ruolo del genitore nel rafforzare l’autostima dei figli e aiutarli a gestire le proprie insicurezze. Infine, il ciclo si concluderà il 21 maggio con "Perché fai così?", un approfondimento sull’educazione emotiva e sull’importanza dell’empatia nella relazione genitore-figlio

A guidare le sessioni saranno la psicologa Angela Loperfido, coordinatrice del CSF Ambito di Putignano, e l’educatore professionale Valerio Passerotti della Cooperativa Itaca. La partecipazione è gratuita, ma per garantire un’organizzazione ottimale è richiesta la prenotazione, che può essere effettuata inviando un’email all’indirizzo oppure contattando il numero WhatsApp. Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per tutti i genitori interessati ad approfondire il proprio ruolo educativo e ad affrontare con maggiore consapevolezza le dinamiche familiari, contribuendo alla crescita serena e armoniosa dei propri figli.