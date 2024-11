Comune di Noci: al via le iniziative per la Giornata contro la violenza sulle donne

Comune di Noci, programmate le iniziative contro la violenza sulle donne per sensibilizzare e promuovere la cultura del rispetto

Il Comune di Noci, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, promuove una serie di eventi per sensibilizzare la comunità e ribadire il proprio impegno nella lotta contro la violenza di genere. Questa ricorrenza, istituita dalle Nazioni Unite nel 1999, è dedicata al ricordo delle sorelle Mirabal, brutalmente assassinate il 25 novembre 1960 per il loro attivismo contro il regime dittatoriale di Rafael Trujillo. Una giornata simbolica che sottolinea l'importanza della consapevolezza e del coinvolgimento collettivo per combattere una piaga sociale che attraversa ogni livello della società.

La collaborazione tra il Comune, il Centro Antiviolenza, gli istituti scolastici e le associazioni locali rende possibile un programma articolato e ricco di iniziative volte a diffondere una cultura del rispetto e dell'uguaglianza. Gli eventi si apriranno lunedì 25 novembre con un corteo che partirà alle ore 10:00 dalla Panchina Rossa di Via Aldo Moro per raggiungere Piazza Plebiscito. Organizzato insieme al CRAP “Il Germoglio” e all'associazione “Tracanelupa”, il corteo sarà un momento di condivisione e riflessione per coinvolgere l'intera cittadinanza.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle 17:30, presso i Laboratori Urbani in Via Repubblica, sarà proiettato il film “C'è ancora domani” di Paola Cortellesi, a cura del Servizio Civile Universale. Attraverso il linguaggio cinematografico, questa iniziativa mira a stimolare il dibattito sulle sfide quotidiane che le donne affrontano e sui pregiudizi ancora radicati nella società.

Il programma prosegue con un laboratorio esperienziale di Teatro dell'Oppresso, che si terrà in quattro appuntamenti: il 26 e 28 novembre e il 3 e 5 dicembre, dalle 18:00 alle 20:00, presso il Cineclub Mura in Via Kennedy. Questo percorso, organizzato dalla Darf, esplorerà le dinamiche sociali e personali legate alla violenza di genere. Per partecipare è necessario prenotarsi contattando Elisabetta Lenoci.

Giovedì 28 novembre, alle ore 18:00, presso i Laboratori Urbani, si terrà una tavola rotonda dal titolo “Di troppo amore”, dedicata al tema dell'autoefficacia e del rispetto. L'evento, curato dall'associazione Rigenera, vedrà l'intervento della psicologa Caterina Quarato. Il giorno successivo, venerdì 29 novembre, alle 18:30, presso il Chiostro di San Domenico, è in programma un workshop su “Pari opportunità e discriminazione di genere nei luoghi di lavoro”, organizzato dall'Associazione Genitori e Simpatizzanti del Comprensivo “Gallo -Positano” di Noci APS e dall'ente di certificazione CSQA.

“La violenza sulle donne non è una questione privata, ma una ferita che attraversa tutta la società”, ha dichiarato il sindaco Francesco Intini. “Il 25 novembre non è solo una data sul calendario, ma un richiamo forte e urgente all'impegno di ognuno di noi. Solo insieme, attraverso la sensibilizzazione e il rispetto reciproco, possiamo costruire una comunità più giusta”.

Anche l'assessora al Welfare Francesca Tinella ha sottolineato l'importanza di queste iniziative, ricordando che la violenza contro le donne assume molte forme, da quella fisica a quella psicologica ed economica: “Il rosso delle panchine e delle scarpe che esponiamo è il simbolo di una battaglia che dobbiamo vincere insieme”.

Il Comune di Noci invita tutta la cittadinanza a partecipare e riflettere su un tema che riguarda tutti. Solo attraverso l'unione e la consapevolezza si può sperare di costruire un futuro libero da ogni forma di violenza.