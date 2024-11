Comune di Noci, 'Bacco nelle gnostre' sostiene il progetto PIETRAMADRE nella candidatura a Capitale della Cultura 2027

Comune di Noci, "Bacco nelle gnostre" abbraccia il progetto PIETRAMADRE per la candidatura alla Capitale della Cultura 2027

In occasione delle serate di "Bacco nelle gnostre," presso lo spazio dedicato al progetto PIETRAMADRE, parte integrante della candidatura dei comuni di Alberobello, Noci, Castellana Grotte e Polignano a Mare per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027, è stata colta l’opportunità di svolgere un’attività importante di promozione e sensibilizzazione sul progetto stesso.

All'evento hanno partecipato i sindaci dei comuni coinvolti, guidati dal primo cittadino di Noci, Francesco Intini, insieme ai colleghi Francesco De Carlo, Domi Ciliberti e Vito Carrieri, oltre a vari amministratori locali. Insieme, hanno accolto i visitatori, presentando la visione e gli obiettivi della candidatura. "Bacco nelle gnostre" ha rappresentato un contesto ideale per evidenziare l’autenticità e le tradizioni del territorio, richiamando le radici culturali e i valori che caratterizzano la comunità pugliese.

Il Sindaco di Noci, Francesco Intini, ha dichiarato: “È per noi un grande onore ospitare e condividere, in un contesto suggestivo come quello di "Bacco nelle gnostre" l’essenza di PIETRAMADRE, un progetto che abbraccia il cuore pulsante della nostra cultura e della nostra identità. La candidatura a Capitale Italiana della Cultura rappresenta un’opportunità unica per raccontare al mondo la ricchezza del nostro territorio, i valori di comunità e la bellezza di una Puglia autentica. Questa manifestazione racchiude perfettamente lo spirito della nostra candidatura: valorizzare le tradizioni, creare legami e immaginare insieme un futuro in cui la cultura sia motore di sviluppo e coesione sociale".

Questa manifestazione, simbolo delle radici popolari e del patrimonio culturale di Noci, incarna lo spirito del progetto PIETRAMADRE e l’obiettivo di promuovere la Puglia come esempio di patrimonio culturale vivo e condiviso. La presenza dei rappresentanti dei comuni candidati ha rafforzato il messaggio di unità e di impegno comune per una visione che supera i confini geografici, consolidando l’immagine della Puglia come terra di cultura, ospitalità e tradizione.