Comune di Noci alla BIT di Milano 2025 per la promozione del turismo della Valle d’Itria

Il Comune di Noci presente alla BIT di Milano: un'occasione per promuovere il territorio e rafforzare le relazioni con altri comuni e istituzioni

Il Comune di Noci ha partecipato alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) 2025 di Milano con una delegazione guidata dal sindaco Francesco Intini e dal vicesindaco Giandomenico Miccolis. L’evento ha rappresentato un'importante occasione per promuovere il territorio e consolidare la collaborazione tra le amministrazioni locali.

Domenica 9 febbraio, all'interno dello stand della Regione Puglia, è stata data grande visibilità alla candidatura del progetto Pietramadre - Alberobello Capitale Italiana della Cultura 2027. I sindaci dei Comuni coinvolti nell’iniziativa, tra cui Alberobello, Castellana Grotte, Noci e Polignano a Mare, hanno illustrato i risultati ottenuti nell’ultimo anno grazie a un intenso lavoro di progettazione e al coinvolgimento attivo di cittadini, imprese e istituzioni. Il percorso, che ha portato la candidatura tra le dieci finaliste, proseguirà con le audizioni delle città selezionate, in programma a Roma il 25 e 26 febbraio presso il Ministero della Cultura.

Noci è stata protagonista anche nella giornata di lunedì 10 febbraio, durante la conferenza Costa dei Trulli: i viaggiatori scelgono la Valle d'Itria e il mare. L’incontro ha visto la partecipazione dell’Assessore al Turismo della Regione Puglia Gianfranco Lopane, del Direttore del Dipartimento Cultura e Turismo Aldo Patruno, oltre ai sindaci e ai rappresentanti dei Comuni di Alberobello, Carovigno, Castellana Grotte, Conversano, Fasano, Mola di Bari, Monopoli, Ostuni, Polignano, Putignano e Rutigliano. Nel corso del dibattito è stato evidenziato il valore strategico di un progetto turistico e culturale capace di mettere in rete le diverse realtà territoriali, contribuendo così alla crescita del settore e all’aumento dei flussi turistici.

In entrambe le occasioni, il sindaco Francesco Intini ha ribadito l’importanza di condividere una visione comune per rendere i territori più attrattivi e competitivi sul piano turistico. Ha sottolineato come la collaborazione tra enti, cittadini e operatori economici possa generare effetti positivi e duraturi, sia dal punto di vista culturale che economico. Lo spirito di squadra e la sinergia tra le diverse realtà locali potranno favorire il miglioramento dei servizi, contribuendo alla destagionalizzazione e alla creazione di un’offerta turistica integrata tra la Costa e la Valle d’Itria.