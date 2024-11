Comune di Noci celebra il CIE Day: una giornata dedicata alla Carta d'Identità Elettronica

CIE DAY, Comune di Noci: aperte le porte ai cittadini per richiedere la Carta d’Identità Elettronica senza prenotazione

Il Comune di Noci promuove il CIE Day domenica 1° dicembre 2024, una giornata interamente dedicata alla diffusione della Carta d'Identità Elettronica (CIE). Per questa occasione speciale, tutti i cittadini residenti avranno la possibilità di richiedere il rilascio della nuova CIE senza dover prenotare, accedendo direttamente agli uffici comunali. Il servizio sarà operativo presso l'Ufficio Anagrafe dalle ore 9:00 alle 13:00, con un massimo di 40 richieste gestite in ordine di arrivo.

I cittadini interessati dovranno presentarsi con una fototessera recente, tessera sanitaria, ricevuta di avvenuto pagamento, vecchio documento d'identità e, in caso di furto o smarrimento, copia della denuncia. Per i minori è obbligatoria la presenza del minore stesso e di entrambi i genitori o, in alternativa, di uno solo con delega scritta dell'altro. Durante la procedura verranno verificati i dati anagrafici, acquisite le impronte digitali e, per la maggior parte degli anni, richiesto il consenso alla donazione degli organi.

La nuova CIE avrà una validità variabile in base all'età del richiedente e sarà emessa dal Ministero degli Interni, con consegna entro sei giorni lavorativi all'indirizzo fornito durante la richiesta. Questa iniziativa rappresenta un'opportunità unica per semplificare l'accesso alla Carta d'Identità Elettronica e sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza di questo documento.