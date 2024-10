Comune di Noci celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Comune di Noci: annunciata la celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, in programma il 4 novembre

L’Amministrazione Comunale di Noci si prepara a commemorare la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con una cerimonia solenne dedicata al ricordo di coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato la propria vita per un ideale di Patria e per il senso del dovere. Valori che continuano a essere pilastri fondamentali della nostra identità nazionale saranno celebrati in un evento che promette di unire la comunità in un profondo momento di riflessione.

La cerimonia avrà luogo lunedì 4 novembre presso il Monumento del Milite Ignoto nel cimitero di Noci. Il programma prevede un raduno alle ore 11:00 all’ingresso del cimitero, da cui partirà un corteo diretto verso il monumento dedicato ai caduti di tutte le guerre. La presenza di rappresentanze studentesche, insegnanti, associazioni di volontariato e autorità civili e militari arricchirà questo importante evento, evidenziando la sinergia tra le diverse componenti della comunità.

Al Monumento del Milite Ignoto, si svolgeranno le tradizionali cerimonie di alzabandiera e la deposizione di una corona di alloro in memoria dei caduti. Le autorità militari e le rappresentanze studentesche interverranno per sottolineare l’importanza di mantenere viva la memoria storica e il rispetto verso chi ha dato la propria vita per la Patria. Le parole delle autorità comunali rinforzeranno il messaggio di unità e di riconoscimento del sacrificio di tanti.

L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a partecipare attivamente a questa commemorazione, non solo per rendere omaggio ai nostri eroi, ma anche per riaffermare il senso di appartenenza e di identità che ci unisce come comunità. In un momento in cui il ricordo del passato è più che mai necessario, la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate rappresenta un’occasione imperdibile per riflettere sui valori di solidarietà e di dedizione che hanno caratterizzato la storia del nostro Paese.