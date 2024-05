Comune di Noci firma protocollo d'intesa per il progetto 'Zoccoli di Pietra'

Comune di Noci, insieme a Martina Franca, Alberobello e Regione Puglia: siglato protocollo d'intesa per il progetto 'Zoccoli di Pietra'

In una giornata che segna un nuovo capitolo per la valorizzazione del paesaggio pugliese, i sindaci dei comuni di Martina Franca, Noci e Alberobello, insieme alla Regione Puglia, hanno ufficialmente firmato il protocollo d’intesa per il progetto “Zoccoli di Pietra”. La firma rappresenta il culmine di un percorso iniziato con la partecipazione all'avviso pubblico regionale nel novembre 2023, mirato a promuovere lo sviluppo territoriale attraverso la valorizzazione del paesaggio e il rilancio dell'economia locale. L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di tutela e valorizzazione del paesaggio, come delineato dall'atto dirigenziale n. 173 dell’11 dicembre 2023 dell’Ufficio Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia. Il progetto “Zoccoli di Pietra” si è distinto tra le 22 proposte presentate, posizionandosi al terzo posto nella graduatoria e ottenendo un finanziamento di 30.000,00 euro per il periodo 2023-2024.

Il Patto Territoriale Locale sarà lo strumento per coordinare, integrare e definire programmi e progetti per uno sviluppo locale autosostenibile e durevole, rispettando la tutela, valorizzazione e conservazione del paesaggio. Questo patto definirà le strategie di valorizzazione attraverso forme di gestione territoriale che prediligano programmazioni d'area vasta, attuando un programma di interventi con specifici obiettivi di promozione di uno sviluppo locale ecocompatibile. L'obiettivo è potenziare la fruizione pubblica dei beni e dei servizi a vantaggio della collettività, investendo in green economy, attività agricole, valorizzazione turistica e recupero del patrimonio storico, naturale e paesaggistico dei territori di Martina Franca, Noci e Alberobello.

Il Patto Territoriale Locale, riferito al piano “Zoccoli di Pietra”, dovrà essere sottoscritto dalle parti nei prossimi 24 mesi e integrato nella pianificazione urbanistica generale dei comuni coinvolti. Inoltre, sarà istituita una Cabina di Regia per il coordinamento delle attività tecniche, di comunicazione e partecipazione. Gli obiettivi del Piano Integrato di Paesaggio “Zoccoli di Pietra” sono ambiziosi e molteplici: valorizzare le bellezze naturali e geomorfologiche, recuperare il patrimonio architettonico rurale, rilanciare l'agricoltura e la zootecnia biologica e promuovere una mobilità sostenibile.

L'iniziativa mira anche a stimolare l'economia locale attraverso il turismo verde, la valorizzazione ambientale e la promozione delle attività produttive compatibili con il territorio. La collaborazione tra i comuni di Martina Franca, Noci e Alberobello è un esempio eccellente di come le amministrazioni locali possano lavorare insieme, diventando un modello di riferimento per la gestione e la valorizzazione del paesaggio e per la promozione di un'identità territoriale unica e distintiva.

Il sindaco di Noci, Francesco Intini, ha commentato: “La firma di questo protocollo d’intesa non è solo un riconoscimento del duro lavoro svolto dai nostri comuni in sinergia, ma rappresenta anche un’opportunità straordinaria per valorizzare le nostre risorse naturali e culturali, promuovendo uno sviluppo economico sostenibile dando così slancio a tutta la comunità. Un’intuizione della precedente amministrazione nocese che ci ha portato oggi a condividere finalità programmatiche e linee di intervento. 'Zoccoli di Pietra' è un esempio di come, lavorando insieme, possiamo fare della tutela del paesaggio un pilastro per il futuro del nostro territorio”.