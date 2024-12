Comune di Noci: installate fototrappole per combattere l’abbandonano i rifiuti

Comune di Noci, installate fototrappole per individuare i trasgressori che abbandonano i rifiuti: sanzionate più di 60 persone

L'Amministrazione Comunale di Noci ha reso noto il bilancio dell'attività di monitoraggio ambientale finalizzato a contrastare l'abbandono dei rifiuti, dai piccoli sacchetti di immondizia a materiali ingombranti e ad alto impatto ambientale, come mobili, elettrodomestici e scarti da demolizione. Grazie all'installazione e alla rotazione sul territorio di fototrappole, in sei mesi sono stati individuati decine di trasgressori sorpresi a lasciare rifiuti in strada.

Ogni giorno vengono raccolti in modo indiscriminato, circa 2 quintali di rifiuti lungo le strade urbane, nei cestini portarifiuti urbani e nelle aree extraurbane, nonostante la raccolta differenziata sia regolarmente attiva. L’abbandono indiscriminato compromette il decoro e la qualità ambientale e genera un aumento significativo dei costi di gestione, causato dall’incidenza del conferimento di rifiuti indifferenziati, limitando così una possibile riduzione della tassa sui rifiuti (TARI).

Da marzo a settembre 2024, l’utilizzo delle fototrappole ha permesso di identificare e sanzionare 60 trasgressori, con ulteriori 14 video attualmente in fase di analisi per risalire ai responsabili. La maggior parte delle infrazioni è legata a cattive abitudini e a incivili comportamenti che rappresentano il 90% dei casi registrati. Le fototrappole, installate su segnalazione dei cittadini e del gestore del servizio di igiene urbana, si sono dimostrate uno strumento efficace per mappare le aree più critiche e permettono interventi mirati da parte delle autorità competenti.

Il sindaco di Noci, Francesco Intini, a tal proposito ha dichiarato: “Continuare a deturpare il nostro territorio con l’abbandono dei rifiuti non è solo un gesto incivile, ma rappresenta un aggravio economico a carico della collettività. Ogni intervento straordinario per ripulire le aree interessate comporta costi che ricadono inevitabilmente su di tutti. Rinnovo, per l’ennesima volta, il mio appello al senso civico e alla collaborazione della comunità. I luoghi pubblici sono patrimonio di tutti, non terra di nessuno. È responsabilità di ciascuno di noi proteggerli e vigilare affinché siano rispettati”.

L’assessore all’Ambiente, Natale Conforti, continua: “Ribadiamo con forza il nostro impegno nel rafforzare le attività di controllo e contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza ambientale e garantire un territorio più pulito e rispettoso”.

