Comune di Noci: una giornata all’insegna di sport e valori insieme al campione Gianni Bugno

Comune di Noci, accolto all’IIS “Da Vinci – Agherbino la leggenda del ciclismo Gianni Bugno per parlare con gli studenti di sport, impegno e sacrificio

Una mattinata all’insegna dello sport, dei valori e del futuro ha visto protagonista Gianni Bugno, leggenda del ciclismo italiano, ospite d’eccezione all’IIS “Da Vinci - Agherbino” di Noci lo scorso 30 gennaio. Un’opportunità preziosa per gli studenti, che hanno potuto ascoltare direttamente dalla voce di un campione il significato del sacrificio, dell’impegno e della passione per lo sport.

L’incontro, moderato da Tommaso Depalma, Presidente del Comitato Regionale Puglia della Federazione Ciclistica Italiana, ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali e sportivi: il Sindaco di Noci, Francesco Intini, il Presidente del Comitato Provinciale FCI di Bari, Giandomenico Martellotta, e i referenti dell’A.S.D. Ciclo Noci Vintage, Vito Nardulli e Giulio de Tintis, organizzatori de 'La Matta - Ciclostorica Pugliese', evento che ha portato il nome di Noci e della Valle d’Itria oltre i confini nazionali.

La dirigente scolastica dell’istituto, Prof.ssa Anna Maria Pani, ha illustrato il ruolo dello sport nella formazione dei ragazzi, evidenziando il valore del “percorso sportivo” e del progetto ministeriale “Atleti di Alto Livello”, strumenti fondamentali per permettere ai giovani di coniugare lo studio con la pratica agonistica.

Nel suo intervento, Bugno ha raccontato il proprio percorso sportivo, sottolineando come il sacrificio sia parte integrante del raggiungimento degli obiettivi. “Quando credi in qualcosa, non esistono sacrifici. Io ho sempre vissuto la fatica come parte del mio sogno”, ha affermato l’ex campione del mondo, ribadendo che il successo non è frutto del solo talento, ma soprattutto di dedizione e perseveranza.

L’evento è stato anche un’occasione per sottolineare il forte legame tra ciclismo e territorio. Il passaggio del Giro d’Italia a Noci il prossimo 13 maggio sarà un’opportunità straordinaria per promuovere la Puglia a livello nazionale e internazionale. Bugno ha enfatizzato il ruolo della bicicletta come mezzo per scoprire e valorizzare il territorio: “Il ciclismo è un mezzo per far conoscere la bellezza di un luogo e il Giro d’Italia è una vetrina incredibile”.

Uno dei momenti più emozionanti dell’incontro è stato il racconto di Bugno riguardo ai suoi trofei. Il campione ha rivelato di averli regalati tutti, spiegando che il vero valore dello sport non risiede nelle coppe, ma nelle esperienze e nei legami costruiti lungo il cammino. “La vittoria è solo un passo di un cammino più lungo, fatto di sogni, impegno e valori”, ha detto Bugno, lasciando negli studenti un messaggio di profonda ispirazione.

A concludere la giornata, il Sindaco Intini ha esortato i giovani a prendere esempio dal campione: “Oggi avete incontrato un campione del passato, ma il futuro è vostro. Siate protagonisti della vostra storia, con impegno, sacrificio e la voglia di inseguire i vostri sogni, proprio come fa un ciclista sulla strada della vita”.

L’incontro si inserisce nell’ambito del progetto "Pietramadre 2027", che sostiene la candidatura di Alberobello a Capitale italiana della Cultura, in sinergia con i comuni di Castellana Grotte, Noci e Polignano a Mare. Un evento che ha segnato un’importante tappa nel percorso di avvicinamento alla grande kermesse ciclistica e che ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei giovani presenti.