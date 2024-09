Comune di Noci: in programma il 16 settembre l'incontro 'Le differenze ci uniscono'

Comune di Noci: presentato l'incontro 'Le differenze ci uniscono' per promuovere inclusione e sostegno alle persone LGBTQIA+, in programma lunedì 16 settembre

Lunedì 16 settembre, dalle 18.30, l’Anfiteatro Comunale di Noci ospiterà un incontro dedicato alla promozione di una società accogliente e inclusiva attraverso il progetto ReSa (Rete di Salvataggio). L’evento, intitolato "Le Differenze Ci Uniscono", si propone di discutere e condividere esperienze e strategie per combattere la violenza e la discriminazione nei confronti di donne e persone LGBTQIA+.

L'incontro sarà aperto dai saluti istituzionali di Francesca Tinella, Assessora al Welfare del Comune di Noci, Pamela Giotta, Dirigente dei Servizi Sociali di Putignano, e Filomena Matera, presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali di Puglia. Angela Lacitignola, Coordinatrice di ReSa, presenterà le azioni del progetto e discuterà le politiche di tutela per le donne vittime di violenza e i loro minori. Seguirà l'intervento di Rosy Paparella, Coordinatrice del Centro Antidiscriminazione Mo.N.Di., che illustrerà il lavoro del CAD nelle province di Bari, Brindisi, BAT e Taranto, e le future sfide per la tutela dei diritti LGBTQIA+.

Francesca Palmisano, Coordinatrice del Cohousing Arcobaleno, presenterà il primo progetto in Puglia di accoglienza per persone LGBTQIA+ in emergenza abitativa, reso possibile grazie al sostegno di Fondazione con il Sud. Durante l'evento sarà proiettato lo spot "Essere sé stess* non è un atto di coraggio, ma di normalità" e il concerto del coro QUEER de3 Ricchitoni, diretto da Marinella Dipalma, che combatterà l'omolesbobitransfobia e promuoverà i diritti civili della comunità LGBTQIA+.