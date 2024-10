Comune di Noci: inaugurato il murales 'Radici Erranti'

Comune di Noci inaugura il murales 'Radici Erranti': un'opera collettiva di eco-femminismo che unisce arte e giovani

Giovedì 3 ottobre è stato inaugurato a Noci il murales intitolato "Radici Erranti", una straordinaria opera artistica e collettiva che ha preso vita sulla facciata esterna dell’edificio comunale affacciato su Via Tommaso Siciliani, di fronte alla villa comunale. Promosso con passione dalle associazioni locali "Gramigna - L’Orto delle Donne" e "Tracanelupa Aps", il progetto ha visto la realizzazione dell'artista Maria Bressan, conosciuta come Rosmunda, in collaborazione con gli studenti del Liceo "Leonardo da Vinci" - IIS L. Da Vinci - A. Agherbino.

L’opera, che si estende su una superficie di 40 metri quadrati, veicola un potente messaggio di eco-femminismo, intrecciando i temi dell’ambiente, dell’antispecismo e della parità di genere. Non si tratta solo di un intervento artistico, ma di un invito alla riflessione collettiva su questioni fondamentali per il nostro tempo. Il murales rappresenta un simbolo di consapevolezza e sensibilizzazione sociale, destinato a lasciare un segno duraturo nella comunità di Noci.

L’iniziativa ha goduto del forte sostegno dell’Amministrazione comunale e del coordinamento dell’assessorato al Welfare del Comune di Noci, che ha appoggiato con convinzione l’importanza di un progetto capace di unire arte e attivismo. Il coinvolgimento diretto degli studenti ha inoltre rafforzato il valore educativo e comunitario dell’opera, offrendo un’opportunità unica di partecipazione e crescita per le nuove generazioni.

La serata inaugurale è stata arricchita dall’esibizione musicale del gruppo "Le Tevas", che ha conquistato il pubblico con una selezione di brani originali scritti e musicati da donne, accompagnati da toccanti letture poetiche. La performance ha reso l’evento ancora più suggestivo, in perfetta armonia con il messaggio di forza, cambiamento e speranza promosso dal murales.

"Radici Erranti" si inserisce nel progetto "Gramigna - L’Orto delle Donne", un’iniziativa dell’associazione "Tracanelupa Aps" che coinvolge numerose realtà locali e che mira a promuovere la partecipazione attiva delle donne attraverso l’arte e la sostenibilità. Il murales, testimonianza tangibile di questo impegno collettivo, rappresenta una nuova tappa nel percorso di crescita sociale e culturale della comunità di Noci.