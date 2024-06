Comune di Noci, l'associazione 'NOCI MY DESTINATION' gestirà l'INFOPOINT

Comune di Noci, l'INFOPOINT comunale verrà gestito dall'associazione di promozione turistica 'NOCI MY DESTINATION'

L’Associazione di promozione turistica NOCI MY DESTINATION gestirà l’INFOPOINT di Noci situato in via Cappuccini, 6. L'associazione, risultata conforme ai requisiti richiesti per la gestione del servizio, come da Determinazione n. 762 del 26.04.2024 del Responsabile del 2° Settore Socio-Culturale, ottiene la concessione per un periodo di due anni. L’INFOPOINT diventa, così, un punto di riferimento fondamentale per i visitatori e offrirà una vasta gamma di servizi, eventi ed esperienze culturali per promuovere le attrazioni culturali, storiche e naturali del territorio.

L'Associazione NOCI MY DESTINATION offrirà la possibilità di organizzare visite guidate personalizzate in italiano e in lingua straniera, a partire dal centro storico con le sue caratteristiche “gnostre” fino a percorsi pedonali e ciclabili nelle campagne nocesi. Particolare attenzione sarà dedicata alla Torre dell’Orologio con visite sperimentali alla Torre Civica che offre una vista panoramica sulla campagna nocese. I turisti potranno partecipare a tour enogastronomici nelle masserie locali, inclusi percorsi vinicoli e laboratori sensoriali sull'olio. Saranno disponibili laboratori esperienziali, tour in bici, visite agli apiari con degustazioni di miele e laboratori ecosostenibili.

L'associazione sarà presente con un calendario di eventi culturali: festival musicali, presentazioni di libri, mostre e performance artistiche, e promuoverà feste tradizionali e sagre locali. Tutte le proposte sono state pensate in chiave di turismo accessibile e inclusivo per disabili, con approcci multidimensionali e multisensoriali. Una rete stabile di collaborazione con attori locali, info-point e agenzie dei Comuni limitrofi sosterrà il rilancio turistico coordinato, anche in vista del supporto, insieme ad altri Comuni, alla Candidatura di Capitale Italiana della Cultura 2027. Saranno disponibili servizi di transfer e accompagnamento con pulmino, servizi pet friendly e passeggiate a cavallo.

L’INFOPOINT sarà aperto dal giovedì al venerdì, dalle ore 17:00 alle ore 20:30, il sabato e la domenica, dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:30. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero 380.2655378 oppure l’indirizzo di posta elettronica infopointnoci@gmail.com. Il Comune di Noci invita tutti i cittadini e i visitatori a fare riferimento all’INFOPOINT per qualsiasi necessità legata alla scoperta del territorio e delle sue bellezze. Questa iniziativa segna un passo avanti nella valorizzazione delle risorse locali e nel potenziamento dell’attrattività turistica del nostro comune.