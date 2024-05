Comune di Noci: l'azione amministrativa guarda al futuro

Comune di Noci presenta il resoconto del Consiglio Comunale, l'azione amministrativa guarda al futuro

Il Consiglio Comunale si è riunito il 29 aprile per discutere importanti questioni relative alla gestione e allo sviluppo della città. La seduta ha visto diverse decisioni significative che delineano le future direzioni amministrative e progettuali. Prima dell'inizio della seduta, la Consigliera Anna Martellotta ha annunciato la sua adesione al partito di Forza Italia, aggiungendo un nuovo volto al panorama politico locale. Il primo punto all'ordine del giorno ha visto l'approvazione unanime dei verbali della seduta precedente, confermando la coesione del consiglio sui precedenti dibattiti e decisioni.

Successivamente, si è passati alla trattazione della Variazione del Bilancio di previsione 2024/2026 e alle modifiche al Programma triennale delle opere pubbliche. Queste variazioni sono state considerate "tecnicamente necessarie" per consentire all'Amministrazione di dotarsi di un piano di progetti volti alla riqualificazione urbana e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Progetti come la riqualificazione della Villa Comunale, di Via Repubblica e di Via Togliatti hanno catturato l'attenzione, con un'enfasi particolare posta sulla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e sull'adozione di principi di sostenibilità.

Per ottenere finanziamenti per la progettazione tecnica, l'Amministrazione ha presentato istanze al Fondo rotativo per l'anticipazione delle spese di progettazione tecnica della Regione Puglia, le quali sono state approvate, consentendo così la successiva fase di progettazione. Questi progetti saranno resi pubblici dopo essere stati completati e saranno poi cercati i fondi per la loro realizzazione. Il secondo punto all'ordine del giorno, che riguardava le modifiche al DUP 2024/2026-sezione risorse umane per l'indizione di nuovi concorsi pubblici, è stato approvato a maggioranza, suscitando il dissenso dell'opposizione.

Il terzo punto all'ordine del giorno, concernente le modifiche al DUP 2024/2026-sezione risorse umane, è stato approvato all'unanimità, aprendo la strada a nuove opportunità di assunzione di personale comunale. Il quarto punto all'ordine del giorno è stato rinviato alla prossima seduta su richiesta di un consigliere, mentre l'ultimo punto ha riguardato la modifica del Documento Strategico del Commercio per sostenere i produttori locali e promuovere l'agricoltura locale. Questa proposta ha ricevuto un sostegno unanime, ma la decisione sull'immediata esecutività ha generato qualche dissenso, con l'opposizione che ha votato contro. Il Consiglio Comunale di Noci ha preso decisioni cruciali per il futuro sviluppo e la qualità della vita della città, mostrando una varietà di opinioni ma mantenendo sempre l'obiettivo comune di migliorare la comunità nel suo complesso.