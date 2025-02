Comune di Noci, al via i lavori di riqualificazione del centro storico

Comune di Noci, "Percorsi per gnostre- Infrastrutture per la valorizzazione del nucleo antico": partono i lavori nel centro storico

Nei prossimi mesi, il centro storico di Noci sarà interessato da un importante intervento di riqualificazione nell’ambito del progetto "Percorsi per gnostre - Infrastrutture per la valorizzazione del nucleo antico". Questo piano, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all’interno del Programma di Azione e Coesione - Infrastrutture e Reti 2014-2020, rientra nell’Asse “Accessibilità Turistica” e punta a migliorare la vivibilità e l’attrattività del borgo antico.

La presentazione ufficiale del progetto si è svolta il 6 febbraio presso il Chiostro delle Clarisse, con un incontro aperto alla cittadinanza, durante il quale sono stati illustrati i dettagli degli interventi previsti. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e operatori commerciali, confermando l’importanza del confronto tra l’amministrazione comunale e la comunità locale. A illustrare il piano di riqualificazione sono stati gli architetti Francesco Giacovelli e Michele Sgobba, responsabili della progettazione, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza.

Il progetto mira a valorizzare il patrimonio storico-architettonico del centro cittadino, tutelando il paesaggio urbano e migliorando la fruibilità degli spazi pubblici sia per i residenti che per i turisti. Uno degli aspetti chiave della riqualificazione è l’ampliamento delle aree pedonali, con l’obiettivo di rendere il centro storico più accogliente e vivibile. Gli interventi interesseranno in particolare Piazza Plebiscito e via Calvario, con l’inizio dei lavori previsto per febbraio e una conclusione stimata entro la fine di luglio.

Sul progetto è intervenuto anche il sindaco di Noci, Francesco Intini, che ha sottolineato la necessità di collaborazione da parte della cittadinanza durante l’esecuzione dei lavori. “Questi lavori richiederanno tempo, pazienza e collaborazione da parte di tutti e chiedo soprattutto ai residenti del centro storico di avere fiducia e che gli eventuali disagi saranno temporanei a fronte di benefici che saranno duraturi e che ne miglioreranno la vivibilità. Ogni possibile problematica conseguente ad eventuali disagi troverà sempre ascolto da parte dell’Amministrazione Comunale e compatibili soluzioni con i lavori che dovranno essere realizzati. La storia ci insegna che le comunità crescono quando si pongono obiettivi ambiziosi e lavorano per raggiungerli. Il nostro compito, come amministratori, è quello di guardare avanti immaginando e lavorando ad un futuro migliore per la nostra città.”