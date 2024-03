Comune di Noci: modalità di richiesta abbonamenti per parcheggio

Comune di Noci, parcheggio nelle zone a pagamento con strisce blu e al Centro Ermes: modalità di richiesta abbonamenti

Gestopark, l'azienda responsabile della gestione dei parcheggi a Noci, informa i cittadini che sarà possibile presentare domanda per abbonamenti ai parcheggi nelle zone a pagamento con strisce blu in superficie. Le richieste potranno essere presentate a partire dalle ore 8:00 del 4 aprile 2024 fino alle ore 23:59 del 3 maggio 2024. Sarà necessario inviare le richieste esclusivamente a mezzo email all'indirizzo ufficio.noci@gestopark.it.

Gli abbonamenti saranno assegnati seguendo i seguenti criteri di priorità:

Operatori Economici: max 55 abbonamenti da rilasciare dietro autocertificazione dove verrà indicata la ragione sociale dell'attività commerciale e la relativa partita IVA. Le attività commerciali dovranno avere la Sede in una delle Vie o Piazza dove sono presenti le aree di sosta a pagamento, oltre che nelle vie del centro storico delimitate dall'estramurale e richiamate nella delibera di giunta n. 67 del 08/07/2020 della istituzione della ZTL. Potrà essere rilasciato solo 1 abbonamento per ciascuna attività commerciale con 1 sola targa.

Medici di Base: max 20 abbonamenti da rilasciare dietro Autocertificazionedove verrà indicata la ragione sociale del Medico. Potrà essere rilasciato solo 1 abbonamento per Medico valido per 1 sola targa.

Over 75: max 5 abbonamenti da rilasciare dietro autocertificazione validi per 1 sola targa.

Il costo mensile è pari a € 30,00. Verranno rilasciati esclusivamente abbonamenti semestrali (€ 180,00 - IVA inclusa) o annuali (€ 360,00 - IVA inclusa). Il rilascio degli abbonamenti verrà stabilito in base all'ordine di arrivo delle richieste. Le autocertificazioni saranno verificate dal Comando di Polizia Locale di Noci. Successivamente Gestopark emetterà gli abbonamenti dopo il ricevimento del pagamento della tariffa. Decorsi i 30 giorni dalla scadenza del periodo riservato per la presentazione della richiesta agli aventi diritto, gli abbonamenti non assegnati saranno disponibili per essere concessi a quanti ne vorranno fare richiesta, seguendo l'ordine cronologico con cui sono pervenute le domande.

Per quanto riguarda il parcheggio interrato del centro Ermes, aperto a tutti i cittadini, verranno rilasciati al massimo 62 abbonamenti, al costo mensile di € 50,00. Saranno disponibili esclusivamente abbonamenti semestrali (€300,00 IVA compresa) e annuali (€ 600,00 IVA compresa). La richiesta deve essere presentata a partire dalle ore 8:00 del 4 aprile 2024 fino alle ore 23:59 del 3 maggio 2024. È necessario, anche in questo caso, inviare richiesta a mezzo email all'indirizzo ufficio.noci@gestopark.it. Il parcheggio interrato del centro Ermes, progettato per offrire una soluzione comoda e flessibile sia per gli abbonati sia per gli utenti occasionali, prevederà una gestione mista che ottimizzerà la disponibilità degli stalli.

Modalità di accesso e tariffe

Sosta a rotazione: nella fascia oraria dalle 08:00 alle 20:00, il parcheggio sarà aperto a tutti con una tariffa di 1,00 € all'ora, calcolata su frazioni di 30 minuti. Durante queste ore, le sbarre saranno alzate e sarà installato un parcometro per facilitare il pagamento.

Abbonamenti esclusivi: nella fascia oraria dalle 20:00 alle 08:00, l'accesso al parcheggio sarà riservato agli abbonati, i quali potranno accedere utilizzando una card contact-less al gate di ingresso. La sbarra di uscita si aprirà automaticamente alla rilevazione del veicolo. Gli abbonamenti saranno validi solo ed esclusivamente per il parcheggio interrato del centro Ermes.

I veicoli degli utenti occasionali, non in possesso di abbonamento, presenti nel parcheggio dopo le ore 20:00, saranno soggetti a sanzione pari a € 30,00 da parte del personale della Gestopark, sino alla rimozione del veicolo da parte degli agenti della Polizia Locale.