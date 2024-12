Comune di Noci inaugura il 17 dicembre la mostra “A lezione di Libertà” dedicata a Tommaso Fiore

Comune di Noci: apre il 17 dicembre la mostra "A lezione di Libertà. Tommaso Fiore, umanista e meridionalista, tra etica e politica"

Martedì 17 dicembre 2024, alle ore 18:00, il Chiostro delle Clarisse ospiterà l'inaugurazione della mostra didattico-documentaria "A lezione di Libertà. Tommaso Fiore, umanista e meridionalista, tra etica e politica", un evento culturale organizzato dal Comune di Noci in collaborazione con l'Istituto Pugliese per la Storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea (IPSAIC).

L'inaugurazione inizierà con i saluti istituzionali del Sindaco di Noci, Francesco Intini, e della Consigliera delegata alla Cultura, Marta Jerovante. A seguire, interverranno la professoressa Anna Gervasio, Direttrice dell'IPSAIC, il professor Vito Antonio Leuzzi, Presidente dell'Istituto Pugliese, e il professor Raffaele Pellegrino, Vicepresidente. Il dibattito sarà moderato da Giuseppe Basile, Direttore della Biblioteca comunale di Noci.

La mostra nasce da un approfondito lavoro di ricerca storica condotto dall'IPSAIC e racconta la vita e il pensiero di Tommaso Fiore, figura di spicco nel meridionalismo e nella lotta per la giustizia sociale, articolando il suo percorso in cinque sezioni tematiche. Questa iniziativa si inserisce in un ampio progetto di divulgazione storica, con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità locale, in particolare gli studenti, sulla memoria storica del Novecento pugliese. L'idea di portare questo importante evento culturale sul territorio è nata all'inizio del 2024, grazie alla collaborazione tra la Consigliera Marta Jerovante, Giuseppe Basile e la professoressa Anna Gervasio.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 17 dicembre 2024 al 17 gennaio 2025, tutti i giorni dalle 17:30 alle 20:00, ad eccezione delle festività del 24, 25, 26, 31 dicembre 2024 e 1 e 6 gennaio 2025. Le scuole potranno organizzare visite mattutine dal 7 gennaio 2025, previa prenotazione via email. Durante le visite, gli studenti saranno accompagnati dagli operatori del Servizio Civile Universale, all'interno del progetto “In Reading”.

In parallelo alle attività della mostra, a gennaio 2025 si terrà un seminario didattico in memoria del professor Giulio Esposito, a dieci anni dalla sua scomparsa. Esposito, docente e ricercatore dell'IPSAIC e dell'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia (INSMLI), è stato un autorevole punto di riferimento negli studi sulla storia pugliese, sull'emigrazione e sul movimento socialista. A Noci, ha contribuito al risveglio della storiografia locale con numerose pubblicazioni e conferenze. Il seminario, organizzato in collaborazione con l'I.I.S. Da Vinci-Agherbino, offrirà un'opportunità unica di apprendimento per le studentesse e gli studenti, coinvolgendoli attivamente in un percorso educativo di grande valore.