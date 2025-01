Comune di Noci: Il progetto “Pietramadre” tra i finalisti per la Capitale Italiana della Cultura 2027

Comune di Noci: Il progetto “Pietramadre” conquista un posto tra i dieci finalisti per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027

Il progetto “Pietramadre”, che vede coinvolti Alberobello insieme ai Comuni di Noci, Castellana Grotte e Polignano a Mare, è stato scelto tra i dieci finalisti per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027. L'annuncio è stato dato dal Ministero della Cultura, che ha comunicato l’esito della prima fase di selezione condotta dalla Giuria presieduta da Davide Maria Desario, dopo aver esaminato le 17 candidature presentate.

Le città finaliste parteciperanno alle audizioni pubbliche previste per il 25 e 26 febbraio 2025. Ogni città avrà 60 minuti per illustrare il proprio progetto, suddivisi tra una presentazione e una sessione di domande della Giuria. La proclamazione della città vincitrice è fissata entro il 28 marzo 2025, e il progetto selezionato riceverà un contributo di un milione di euro per la realizzazione delle attività incluse nel dossier.

“Siamo orgogliosi di far parte di questa straordinaria avventura al fianco di Alberobello, Castellana Grotte e Polignano a Mare", ha dichiarato il sindaco di Noci, Francesco Intini. "Il progetto ‘Pietramadre’ non è solo finalizzato a valorizzare i nostri territori, ma rappresenta una grande opportunità di crescita per le nostre comunità e, in particolare, per i giovani. Potranno così scoprire, accanto alla storia, alla cultura e alla bellezza del nostro territorio, una prospettiva sul futuro. Essere tra le finaliste ci motiva a credere ancora di più nel potenziale della nostra terra e a lavorare con maggiore impegno per raggiungere questo importante traguardo. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla redazione del dossier e invito l’intera comunità a sostenere con entusiasmo e orgoglio la nostra candidatura a Capitale della Cultura 2027".

Anche la consigliera comunale di Noci con delega alla cultura, Marta Jerovante, ha commentato con entusiasmo il risultato: “La promozione di Pietramadre alla fase finale della Candidatura a Capitale italiana della Cultura 2027 arriva a quasi un anno dalla sua presentazione, lo scorso febbraio, alla BIT di Milano, durante la quale la Regione Puglia aveva posto al centro della sua proposta concetti quali trasversalità, innovazione, sostenibilità e accessibilità. Credo che il fatto che tutte e tre le candidature pugliesi siano state valutate positivamente dimostri come la promozione dell’identità culturale, oltre il confine territoriale, debba basarsi su riflessioni più ampie, legate al contesto e ai cambiamenti in corso”.

Le amministrazioni comunali di Alberobello, Noci, Polignano a Mare e Castellana Grotte, con il costante supporto di un gruppo di progettisti appassionati e competenti, hanno dato vita a una vera “comunità di progetto”. Tale approccio, superando i confini fisici, mira a generare una “partecipazione creativa”. La candidatura, inoltre, si distingue per l’attenzione già rivolta al periodo successivo al 2027.

“Come è stato opportunamente osservato”, ha proseguito Jerovante, “se si vuole che la cultura diventi motore della crescita sociale e culturale, è fondamentale accompagnare persone, società civile, attività produttive e istituzioni verso percorsi di responsabilità sociale e nuove consapevolezze. Altrimenti, il titolo rischia di ridursi a una semplice sequenza di eventi, senza lasciare un reale impatto sul territorio”.

Infine, Jerovante ha espresso gratitudine ai membri del Comitato tecnico-scientifico, Angela Bianca Saponari, Vittorino Curci, Pasquale Del Vecchio e Domenico Blasi, per aver arricchito il dossier con originali spunti e riflessioni di ampio respiro.