Comune di Noci: Pietramadre fa tappa in Piazza Garibaldi per una serata di confronto

Comune di Noci: spettacolo e cultura in Piazza Garibaldi con il progetto Pietramadre, in programma lunedì 9 settembre

Lunedì 9 settembre, alle ore 20:30, Piazza Garibaldi a Noci si trasformerà in un palcoscenico di cultura, partecipazione e spettacolo, grazie alla tappa del progetto Pietramadre. Questo ambizioso percorso vede la collaborazione di Alberobello, Noci, Castellana Grotte e Polignano a Mare nella candidatura congiunta per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027.

L'evento offrirà un'importante occasione di riflessione pubblica sullo stato di avanzamento della candidatura. I promotori avranno l'opportunità di presentare i propri progetti, mettendo in evidenza le idee e i contributi che arricchiranno il dossier ufficiale. Sarà un momento di confronto aperto con il gruppo di progettazione, permettendo ai cittadini di partecipare attivamente alla costruzione di un'iniziativa culturale di grande respiro.

Le presentazioni saranno affiancate da esibizioni dal vivo di artisti locali che celebreranno la tradizione musicale e artistica del nostro territorio. Tra i protagonisti della serata ci saranno I Liorsi, Mariano Casulli, Le Note False, Checco Curci Trio & Viol(A)zioni, Farm for Habbit, Taranta Fil, Angelo Mezzapesa e Antonella Recchia. Le loro performance offriranno al pubblico un'immersione suggestiva nelle radici culturali pugliesi, rendendo la serata ancora più speciale. L’incontro rappresenta non solo un momento di dialogo e riflessione, ma anche un’occasione di intrattenimento in cui arte e creatività si fondono per sostenere la candidatura, in vista della presentazione ufficiale del dossier al Ministero della Cultura il prossimo 26 settembre.

In caso di maltempo, l'evento si sposterà presso il Mu.Ra., in Via Kennedy. Non resta che aspettare con curiosità e partecipare a una serata che promette di essere un'importante tappa per il futuro culturale di Noci e del territorio circostante.