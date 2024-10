Comune di Noci presenta 'Insieme per l’Ambiente', in programma Domenica 13 ottobre

Comune di Noci, presentato l'evento 'Insieme per l’Ambiente': una giornata di giochi e laboratori in programma il 13 ottobre

Domenica 13 ottobre, in via San Domenico, la cittadina di Noci ospiterà una giornata all’insegna della sostenibilità e dell'educazione ambientale con l'evento "Insieme per l’Ambiente". Promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Navita, gestore del servizio di igiene urbana, e la Cooperativa Iris, l’iniziativa è rivolta a cittadini di tutte le età con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della tutela del pianeta. A partire dalle ore 10:00, grandi e piccoli potranno partecipare a una serie di attività coinvolgenti e divertenti, come laboratori di riciclo creativo, giochi realizzati con materiali di recupero e letture animate.

Il tema centrale della giornata sarà la sostenibilità, con particolare attenzione al ruolo essenziale delle api nell’ecosistema e alle minacce che queste affrontano a causa dell’inquinamento. L’evento si propone non solo come un’occasione di intrattenimento, ma soprattutto come un momento di riflessione sul rispetto dell’ambiente e l’adozione di stili di vita più sostenibili. Durante tutta la giornata sarà presente un punto informativo dove i partecipanti potranno ricevere consigli utili per migliorare la raccolta differenziata e ridurre il proprio impatto ambientale.