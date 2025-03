Comune di Noci: presentata la 'Giornata della Prevenzione' con screening e visite gratuite

Comune di Noci: una giornata dedicata alla prevenzione con screening gratuiti e iniziative per la salute

Si è svolta la conferenza stampa di presentazione della "Giornata della Prevenzione", evento promosso dal Comune di Noci in occasione della Giornata Mondiale della Salute. L’iniziativa avrà luogo domenica 6 aprile 2025 in Piazza Garibaldi, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, con la partecipazione di numerosi enti e associazioni del settore sanitario.

L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione della ASL Bari, dell’Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari, dell’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti Bari-BAT, dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Bari, di Federfarma Bari, dell’Associazione Farmacisti Volontari Protezione Civile e dell’Associazione Walce. Saranno inoltre presenti gli alunni dell’IIS "L. Da Vinci - Agherbino", impegnati in attività formative sul campo.

Durante la manifestazione, la ASL Bari offrirà uno sportello per la prenotazione di esami gratuiti, tra cui lo screening mammografico per donne tra 50 e 69 anni, lo screening della cervice uterina con Pap test e HPV test per donne tra 25 e 64 anni e lo screening del colon retto, con la consegna del kit per la ricerca di sangue occulto nelle feci per uomini e donne tra 50 e 69 anni. Sarà inoltre disponibile un punto informativo dedicato allo screening dell’HCV.

L’Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari metterà a disposizione test gratuiti per la valutazione della funzionalità respiratoria, attraverso test spirometrici utili per individuare patologie come broncopneumopatia cronica ostruttiva, asma e fibrosi polmonare. I cittadini potranno sottoporsi anche a un test per la rilevazione del monossido di carbonio, utile per identificare fattori di rischio per patologie cardiovascolari. Sarà inoltre attivato uno sportello informativo sulle terapie antifumo e sullo screening del tumore ai polmoni. L’Ordine dei Farmacisti e l’Associazione Farmacisti Volontari Protezione Civile garantiranno gratuitamente importanti analisi diagnostiche, tra cui l’elettrocardiogramma, la misurazione della pressione arteriosa, il controllo della glicemia e la saturazione dell’ossigeno nel sangue.

"Investire nella prevenzione significa investire nel benessere della nostra comunità e queste giornate sono fondamentali per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della diagnosi precoce, che può davvero fare la differenza per la salute e la vita delle persone", ha dichiarato il sindaco Francesco Intini.