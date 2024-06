Comune di Noci: presentato il bilancio dell’attività amministrativa

Comune di Noci, bilancio dell’attività amministrativa: 12 mesi volti a migliorare la qualità della vita della comunità nocese

Si è tenuta mercoledì 18 giugno nella Sala Consiliare del Comune di Noci la conferenza stampa del Sindaco Francesco Intini e dell’intera giunta comunale, ad un anno dall’insediamento seguito alle elezioni amministrative del 2023. Un evento durante il quale il primo cittadino ha voluto fare un bilancio dell’attività amministrativa, sottolineando le numerose iniziative e i progetti volti a migliorare la qualità della vita della comunità nocese. Il Sindaco Intini ha aperto la conferenza facendo chiarezza sulla questione dei Contratti di Quartiere, argomento che ha animato l’ultimo consiglio comunale. In risposta alle critiche dell’opposizione diffuse sui giornali locali, il Sindaco ha spiegato l’aumento dei prezzi degli alloggi di “Edilizia Convenzionata” rientranti nei contratti di quartiere.

I Contratti di Quartiere prevedono da un lato 27 alloggi di “edilizia popolare”, per i quali è già in preparazione il bando per definire gli assegnatari sulla base di specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Oltre a ciò sono previsti degli alloggi di “edilizia convenzionata”. Sulla base della convenzione, stipulata nel 2016 fra il Comune di Noci e l’Impresa di costruzione, il prezzo di vendita era stato fissato in 1.580,00 euro/mq. La stessa convenzione prevedeva che il prezzo di vendita sarebbe stato adeguato, biennalmente agli indici ISTAT. Sulla base di quanto previsto della convenzione il prezzo è stato adeguato, quantificata previa verifica dall’Ufficio Tecnico e come da richiesta protocollata dall’impresa, dal 2016 al 2024 in 1.950,00 euro/mq per la superficie netta calpestabile.

L'adeguamento del prezzo di vendita, quindi, è una conseguenza di quanto stabilito dalla convenzione del 2016 e non è imputabile alla volontà dell’Amministrazione Intini. Inoltre, il prezzo è stato ulteriormente adeguato a 2.041,00 euro/mq per la superficie netta calpestabile, in virtù del miglioramento della classe energetica degli alloggi, passata da CLASSE B a CLASSE A, che comporterà un significativo risparmio energetico per i futuri acquirenti. Il Sindaco Intini ha poi sottolineato l'importanza di fornire alle giovani coppie nocesi case energeticamente sostenibili e confortevoli, mantenendo il valore degli immobili nel tempo.

“L’adeguamento dei prezzi era ed è un atto dovuto, sulla base della convenzione firmata nel 2016 e sulla base delle norme vigenti era ed è auspicabile il miglioramento della classe energetica delle unità abitative destinate alle giovani coppie nocesi affinché possano avere la possibilità di acquistare unità abitative qualitativamente confortevoli ed energeticamente sostenibili”, ha affermato il Sindaco.

Inoltre, il primo piano dei parcheggi previsti in via Pio XII è già pronto e sarà utilizzabile dal prossimo inverno. Il progetto esecutivo della piazza di via Positano è stato completato e si attende il parere della Sovrintendenza. Il Sindaco Intini ha ribadito l’obiettivo prioritario della sua amministrazione di completare nel più breve tempo possibile quanto previsto dai Contratti di Quartiere, evitando ulteriori ritardi che potrebbero causare ulteriori aumenti di prezzo. Concludendo, il Sindaco ha rimarcato che le iniziative intraprese durante questi dodici mesi dimostrano l'impegno dell'Amministrazione nel migliorare la qualità della vita dei cittadini nocesi e nel promuovere uno sviluppo urbano sostenibile e responsabile.