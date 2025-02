Comune di Noci: promosso lo screening per i DSA nelle classi terze delle scuole primarie

Comune di Noci a fianco degli studenti: al via lo screening DSA per le classi terze della primaria

L’Assessorato al Welfare del Comune di Noci lancia un nuovo progetto dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie, con l’obiettivo di migliorare il sistema educativo e garantire un supporto efficace fin dalla scuola primaria. Nelle prossime settimane prenderà il via un’iniziativa di screening per l’individuazione precoce dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), rivolta agli alunni delle classi terze delle scuole primarie del territorio.

Realizzato in collaborazione con la cooperativa Auxesia, il progetto vuole sensibilizzare sul tema dei DSA, che comprendono dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia. Queste condizioni, di origine neurobiologica, non sono patologie ma possono influenzare l’acquisizione delle abilità di lettura, scrittura e calcolo. Riconoscerle in tempo permette di adottare strategie didattiche più efficaci, evitando il rischio di demotivazione, perdita di autostima e difficoltà nelle relazioni scolastiche.

“Il welfare integrato è un pilastro fondamentale per garantire che ogni bambino, indipendentemente dalle difficoltà o condizioni individuali, possa accedere a una formazione di qualità", afferma Francesca Tinella, Assessora al Welfare del Comune di Noci. "Lo screening delle classi terze è uno strumento essenziale per identificare precocemente i Bisogni Educativi Speciali (BES) e intervenire tempestivamente, assicurando che nessun alunno venga lasciato indietro. Un approccio che coinvolge scuola, famiglia e servizi sociali è cruciale per offrire un supporto adeguato e personalizzato, permettendo a ogni studente di sviluppare al massimo il proprio potenziale. Investire in un sistema scolastico più inclusivo significa promuovere una società più equa e coesa”.

L’attività di screening sarà svolta negli Istituti Comprensivi Gallo - Positano e Pascoli - Cappuccini, coinvolgendo tutti gli studenti delle classi terze. Questo progetto rappresenta un ulteriore passo avanti nell’impegno dell’amministrazione comunale per sostenere la crescita e il benessere delle nuove generazioni, attraverso strumenti innovativi e scientificamente validati in grado di rispondere in modo efficace alle sfide dell’apprendimento.