Comune di Noci, proseguono i lavori per la nuova rotatoria in via Mottola

Comune di Noci, riqualificazione e sicurezza stradale: a buon punto i lavori per la rotatoria in via Mottola

Sono a buon punto i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria all'incrocio tra Via Castellaneta e Via Mottola, fino a qualche tempo fa disciplinata da segnali semaforici. L'intervento prevede la creazione di una rotatoria più ampia con un diametro esterno di 25 metri. L'infrastruttura sarà dotata di un'isola centrale con una banchina per il passaggio dei veicoli e da una zona verde. È previsto il rifacimento del manto stradale con un nuovo conglomerato bituminoso e l'installazione di una nuova segnaletica, sia orizzontale che verticale.

Nei lavori di riqualificazione è prevista anche la costruzione di marciapiedi lungo i margini dell'intersezione, migliorando così l'accessibilità pedonale e la sicurezza generale. Nell'ambito delle modifiche alla viabilità, si è introdotto il senso unico di marcia in via Santa Maria della Croce, nel tratto compreso tra via Mottola e via Foggia di Totos, con direzione verso via Foggia di Totos e Largo San Sebastiano.

Nei prossimi mesi, si darà corso ai lavori per una nuova rotatoria sulla circonvallazione di Noci, all'altezza di contrada Vecchio in prossimità dell'azienda Dulciar. Gli interventi sono finalizzati a ottimizzare la gestione del traffico e garantire maggiore sicurezza stradale.