Comune di Noci: pubblicate le delibere del Consiglio Comunale

Comune di Noci: presentate le delibere su Urbanistica e Programma Pluriennale di Attuazione

Il Comune di Noci, appartenente alla Città Metropolitana di Bari, ha reso noto che sono state pubblicate le delibere adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 19 febbraio 2025. La Delibera n. 6 riguarda lo studio urbanistico del territorio finalizzato all’applicazione della Legge Regionale 19 dicembre 2023, n. 36, relativa alla disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con adozione di variante urbanistica. La Delibera n. 7, invece, prevede l’aggiornamento del Programma Pluriennale di Attuazione del nuovo PdZ in base alla Legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche, in integrazione dell’istanza della ditta Ecologica Edile.

Le delibere sono consultabili presso il Settore Territorio ed Attività Produttive del Comune di Noci, che fornirà i documenti in formato pdf ad alta risoluzione. I cittadini e le parti interessate potranno presentare eventuali osservazioni entro il 03 aprile 2025, ovvero entro 30 giorni dalla pubblicazione. Le osservazioni dovranno essere inviate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo settoreurbanistico.comune.noci@pec.rupar.puglia.it, firmate digitalmente. In alternativa, sarà possibile presentarle in formato cartaceo presso l’Ufficio Protocollo del Comune. È importante sottolineare che osservazioni trasmesse con modalità differenti non saranno prese in considerazione.