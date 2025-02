Comune di Noci: gli studenti del “Da Vinci-Agherbino” in visita al Senato della Repubblica

Gli studenti dell’Istituto “Da Vinci-Agherbino” di Noci in visita al Senato della Repubblica per un’esperienza di cittadinanza attiva

Gli studenti dell’Istituto Superiore “Da Vinci-Agherbino” di Noci hanno vissuto un’esperienza educativa significativa all’insegna della scoperta delle istituzioni e della cittadinanza attiva. Lunedì 10 febbraio, infatti, hanno avuto l’opportunità di visitare il Senato della Repubblica a Roma, un’occasione unica per approfondire il funzionamento del Parlamento italiano.

Accompagnati dalla dirigente scolastica Annamaria Pani, da alcuni docenti, dall’Assessora al Welfare Francesca Tinella e dal consigliere comunale Giuseppe D’Aprile, gli studenti delle classi seconde hanno varcato le porte di Palazzo Madama, sede del Senato, immergendosi nella storia e nel ruolo di una delle principali istituzioni democratiche del Paese. Questo percorso di conoscenza ha permesso loro di comprendere più da vicino i meccanismi della democrazia italiana e il processo legislativo.

L’amministrazione comunale di Noci esprime grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa, che ha rappresentato un’importante occasione di crescita e formazione per i ragazzi. Inserita nel Piano di Diritto allo Studio 2025, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 27 novembre 2024, questa esperienza conferma l’impegno dell’ente nel promuovere percorsi educativi in grado di avvicinare i giovani ai valori della vita democratica. L’auspicio è che in futuro si possano ripetere iniziative analoghe, incentivando il dialogo tra le nuove generazioni e le istituzioni.