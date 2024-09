Comune di Noci: successo al Mu.Ra per la tappa del progetto Pietramadre

Comune di Noci: grande partecipazione al Mu.Ra per il progetto Pietramadre, spinta decisiva verso la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2027

Lunedì 9 settembre, il Mu.Ra. di Noci ha ospitato un’importante serata dedicata alla cultura e alla partecipazione attiva nell’ambito del progetto Pietramadre, la candidatura congiunta di Alberobello, Noci, Castellana Grotte e Polignano a Mare per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027. L’evento ha rappresentato un momento cruciale per fare il punto sullo stato di avanzamento della candidatura e per condividere con il pubblico i progetti ideati dai comuni promotori.

La serata è stata animata dalle esibizioni musicali di artisti locali, tra cui I Liorsi, Mariano Casulli, Le Note False, Checco Curci Trio & Viol(A)zioni, Farm for Habbit e altri, che hanno contribuito a creare un’atmosfera suggestiva e coinvolgente, rispecchiando lo spirito del progetto Pietramadre. In questa occasione, il focus è stato posto sul sostegno al dossier ufficiale che sarà presentato al Ministero della Cultura il prossimo 26 settembre.

In merito alla serata e al percorso di candidatura, Pasquale Gatta, project manager culturale, ha dichiarato: "I comuni ci hanno chiesto che questo percorso fosse il più partecipato possibile. Abbiamo immaginato un processo di coprogettazione in due fasi, coinvolgendo imprese, associazioni e cittadini. Già dal 1° luglio abbiamo raccolto le candidature e ora stiamo lavorando alla sintesi di tutte le proposte, che confluiranno nel dossier finale da consegnare entro il 26 settembre. Oltre alla visione e ai progetti, c’è bisogno di costruire una partecipazione collettiva, e Pietramadre rappresenta proprio questo: un percorso condiviso, dove ognuno diventa protagonista e insieme si costruisce il futuro. Non ci fermiamo al 2027: dal 2028 inizierà una nuova fase di progetti e visioni che guardano al futuro".

Entusiasta per il successo della manifestazione e per il crescente coinvolgimento della comunità, il Sindaco di Noci, Francesco Intini, ha aggiunto: "Questa serata dimostra quanto la nostra comunità sia pronta a rispondere a una sfida ambiziosa come quella della candidatura di Alberobello a Capitale Italiana della Cultura 2027 insieme a Noci, Castellana Grotte e Polignano a Mare. La partecipazione attiva dei cittadini, delle associazioni e degli artisti locali è il segno tangibile di un progetto che nasce dal cuore del territorio e che guarda con fiducia al futuro. Siamo orgogliosi del cammino percorso finora e sicuri che, insieme, potremo raggiungere questo importante traguardo".

Il progetto Pietramadre proseguirà con ulteriori eventi nei prossimi giorni, tra cui le tappe del 12 e 15 settembre a Castellana Grotte e Alberobello, confermando l’impegno verso un percorso di candidatura fondato sulla condivisione e la partecipazione attiva di tutte le comunità coinvolte.