Comune di Noci, successo per l'evento sul rilancio dell'economia

Comune di Noci, riscuote grande successo l'evento "Pianificazione, sviluppo sostenibile e rilancio dell'economia"

L'evento formativo "Pianificazione, sviluppo sostenibile e rilancio dell'economia" tenutosi presso il Mu.Ra. il 16 febbraio scorso, ha riscosso uno straordinario successo di partecipazione. Organizzato dal Comune di Noci, in collaborazione con gli ordini professionali degli Architetti, Ingegneri, Avvocati, Commercialisti e Geometri, e con il sostegno della Regione Puglia, ha visto la presenza di circa 200 professionisti. Una full immersion che ha offerto un'occasione per discutere di tematiche cruciali, generando idee e considerazioni nei settori paesaggistico, urbanistico ed economico.



Nel corso dell'incontro è stata sottolineata l'essenzialità di adottare strategie innovative per la riqualificazione urbana, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile mediante interventi specifici. Queste iniziative sono volte a conseguire un equilibrio armonioso tra la crescita economica, la protezione dell'ambiente e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Tra i relatori presenti, sono intervenuti la prof.ssa Angela Barbanente, l’arch. Giancarlo Mastrovito che ha illustrato il progetto sperimentale “Zoccoli di Pietra”, l’ing. Nicola Bonerba, presidente ANCE Bari e Bat e l’avv. Stefano Lacatena, consigliere regionale delegato all’urbanistica.



Il Sindaco Francesco Intini nel suo saluto ha sottolineato un aspetto essenziale: “Lavorare in sinergia è non solodoveroso, ma essenziale affinché si abbia una crescita del territorio al servizio dello sviluppo economico, sociale e culturale di un'intera comunità. Per crescere non ci sono ricette magiche, ma c’è soltanto il duro lavoro da svolgere con spirito di abnegazione, quotidianamente con l’intento di far prevalere l’idea di una politica che respinge l’auto celebrazione preferendo alla stessa la concretezza e lo spirito di autentico servizio civile”.



“L'evento formativo di alto livello, riconosciuto dai cinque ordini professionali con l'assegnazione di crediti ai professionisti partecipanti, è stato un grande successo. Diciotto relatori hanno dibattuto su tematiche concrete e rilevanti per la nostra città per quasi otto ore", spiega l’assessore all’urbanistica del comune di Noci, Stanislao Morea che prosegue: "Gli esiti dell'evento saranno di fondamentale importanza per i prossimi passi che questa amministrazione intraprenderà nel futuro immediato, soprattutto in ambito urbanistico e paesaggistico. Si darà avvio immediatamente al protocollo d'intesa con la Regione Puglia sul progetto & "Zoccoli di Pietra". Procederemo con l'attuazione degli atti per l'adeguamento delle zone produttive, sfruttando l'importante opportunità offerta dalla ZES. Inoltre, completeremo l'iter per l'adattamento dal PRG al PPTR e avvieremo le procedure per realizzare gli obiettivi della nuova legge regionale sulle ristrutturazioni, comunemente nota come & "Piano Casa". Infine, svilupperemo un nuovo piano di rigenerazione urbana".

Si tratta di obiettivi ambiziosi e impegnativi, che necessiteranno del potenziamento degli uffici con l'aggiunta di nuove figure professionali in ambito tecnico. L’assessore Morea conclude con i ringraziamenti: “Desidero esprimere il mio ringraziamento a coloro che hanno collaborato con me nella logistica e nell'organizzazione dell'evento, il cui successo è stato apprezzato da tutti i relatori e dai partecipanti, inclusi professionisti, imprenditori e cittadini”.