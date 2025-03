Comune di Noci: parte il percorso partecipato 'Aria e Verde' per la riqualificazione della Villa Comunale e di via Siciliani

Comune di Noci: al via il percorso partecipato 'Aria e Verde' per trasformare la Villa Comunale e via Siciliani in spazi più vivibili e sostenibili

Lunedì 31 marzo 2025, alle ore 18:30, presso il Chiostro delle Clarisse, l’Amministrazione Comunale di Noci darà il via a un importante percorso partecipato dal titolo “Aria e Verde”. L’iniziativa mira a coinvolgere cittadini e associazioni in un dialogo aperto per la riqualificazione dell’area della Villa Comunale e del collegamento pedonale di via Tommaso Siciliani.

Il progetto, promosso dall’Amministrazione, si inserisce in una più ampia strategia di recupero e valorizzazione del patrimonio verde urbano, con l’obiettivo di rendere gli spazi pubblici più fruibili e accoglienti per tutta la comunità. L'intervento si concentrerà sulla rigenerazione della Villa Comunale, restituendole nuova vita, e sulla riqualificazione del percorso pedonale che conduce verso il Parco Giochi e il quartiere popolare di via don Prospero Farioli, recentemente interessati da lavori di rigenerazione urbana.

L’approccio adottato dall’Amministrazione punta su un metodo partecipativo che prevede il coinvolgimento attivo di cittadini, associazioni, operatori del terzo settore e scuole. Attraverso il confronto e la condivisione di idee, si intende promuovere un modello di città più sostenibile, attento al benessere dei suoi abitanti e alla tutela degli spazi verdi.